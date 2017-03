NOZ: Datenschutzexperte kritisiert neues Gesetz zum autonomen Fahren

Osnabrück (ots) - Datenschutzexperte kritisiert neues Gesetz zumautonomen FahrenLüdemann: Hersteller sollten in Haftung genommen werdenOsnabrück. Der wissenschaftliche Leiter des NiedersächsischenZentrums für Datenschutz, Volker Lüdemann, hat das am Donnerstagverabschiedete Gesetz zum autonomen Fahren scharf kritisiert. "DasGesetz folgt dem Grundsatz ,Das Auto lenkt, der Fahrer haftet'",sagte Lüdemann in einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Freitag). Die Verbraucher treffe die Haftung nicht nur in Phasen, indenen sie selbst fahren, sondern auch dann, wenn der Computer dasFahrzeug steuere.Ein eigener Haftungstatbestand für den Hersteller werde nichtgeschaffen, obwohl er für das einwandfreie Funktionieren derautomatisierten Fahrfunktionen verantwortlich sei. "Sie sollten daherin den Phasen, in denen ihre Systeme das Fahrzeug führen, auch dieGefährdungshaftung tragen", betonte der Experte. Das schaffe dannauch einen zusätzlichen Anreiz, ausschließlich ausgereifte Systemeauf den Markt zu bringen.Das strategische Ziel des Gesetzes, Deutschland zum weltweitenLeitmarkt für das automatisierte Fahren zu machen, sieht Lüdemanngefährdet. "Wer einen teuren Autopiloten kauft, will von Fahraufgabenbefreit werden, um die Zeit im Auto anderweitig zu nutzen", sagte er.Wenn dies nicht rechtssicher möglich sei, fehle der Anreiz, in einsolches System zu investieren.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell