NOZ: DRK-Appell vor Reisezeit: Rettungsgassen bilden

Osnabrück (ots) - DRK-Appell vor Reisezeit: Rettungsgassen bildenKlage über Behinderung von Helfern - Präsidentin Hasselfeldt:Verbreitung Fotos von Unfallopfern in Sozialen Medien "geschmacklos"Berlin. Die Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), GerdaHasselfeldt, hat zu Beginn der Hauptreisezeit an alleVerkehrsteilnehmer appelliert, mehr Rücksicht auf die Helfer imRettungsdienst zu nehmen und bei Verkehrsunfällen unbedingt dieRettungsgasse einzuhalten. Hasselfeldt sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Notärzte und Sanitäter retten Menschenleben. Dabei kommtes im Einsatz auf jede Minute an." Deshalb sei es so wichtig, dassbei einem Verkehrsunfall sofort eine Rettungsgasse gebildet werde,damit die Helfer mit ihren Fahrzeugen durchkommen. Gerade in derHauptreisezeit und bei entsprechend hohem Verkehrsaufkommen sei diesbesonders wichtig.Hasselfeldt verwies auf eine "besorgniserregende Umfrage" des DRKvom vergangenen Sommer, wonach in 80 Prozent aller Fälle wertvolleZeit für die Helfer verloren geht, weil die Rettungsgasse blockiertwird. Bei 35,4 Prozent der ausgewerteten Einsätze machten die Fahrerden Weg für die Rettungskräfte erst nach Aufforderung frei."Besonders erschreckend ist auch die Tatsache, dass dieRettungskräfte bei Einsätzen oft von Schaulustigen und Passantenbehindert oder beschimpft werden", beklagte die DRK-Präsidentin.Notwendig sei mehr Respekt vor Helfern und auch vor Opfern.Unfallopfer zu fotografieren und die Fotos dann in den sozialenNetzwerken hochzuladen, verletzte nicht nur die Persönlichkeitsrechteder Betroffenen, sondern sei auch geschmacklos. "Dafür fehlt mirjedes Verständnis", erklärte die frühere CSU-Politikerin.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell