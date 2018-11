NOZ: DLG-Präsident: Wir müssen Tierrechtlern guten Gewissens unsere Ställe zeigen können

Osnabrück (ots) - DLG-Präsident: Wir müssen Tierrechtlern gutenGewissens unsere Ställe zeigen könnenPaetow vor der Messe Eurotier: Moderne Technik kann bei Kampfgegen schlechte Tierhaltung helfenOsnabrück. Skandalbilder aus Ställen könnten nach Auffassung derDeutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) bald der Vergangenheitangehören. Präsident Hubertus Paetow sagte vor Beginn derNutztiermesse Eurotier im Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Mit moderner Technik ist es möglich, den Zustand der Tierebesser zu beobachten. Und gerade in der Beobachtung derTiergesundheit scheint es ja Probleme zu geben."Die Branche müsse ihre Prozesse optimieren, dann könntenTierrechtsaktivisten wie Peta auch keine vermeintlichen Missständemehr öffentlich machen. Paetow: "Unser Ziel sollte nicht sein,Tierrechtler aus den Ställen oder Schlachthöfen fern zu halten. Wirsollten sie mit gutem Gewissen in Ställe und Schlachthöfe einladenkönnen, weil wir wissen, dass sie keine Missstände finden werden."Die Agrarbranche fordert seit Jahren härtere Strafen für sogenannteStalleinbrüche, bei denen Aktivisten vermeintliche Missständedokumentieren wollen.+++DLG-Präsident: Bauern sollten nicht immer gleich nach StaatshilferufenPaetow mahnt Branche zu mehr Vorsorge gegen Wetterextreme - "Nachwie vor zu wenig Regen"Osnabrück. Nach dem Dürre-Sommer hat Hubertus Paetow, Präsidentder Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG), die Bauern zu mehrVorsorge gegen Wetterextreme aufgerufen. Im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" sagte er: "Wir tun als Branche nicht gut daran,immer nach staatlicher Hilfe zu rufen, wenn etwas Außergewöhnlichespassiert." Schlechte Ernten könnten immer wieder vorkommen, daraufmüssten die Landwirte vorbereitet sein. "Wir müssen zusehen, unsereProduktionsverfahren gegen außergewöhnliche Klimaereignisse zuwappnen", so Paetow. Das betreffe die eingesetzten Getreidearten aberauch die Fruchtfolge auf den Äckern.In den Bundesländern können sich Landwirte in Existenznot derzeitfür Dürrehilfen melden. Bund und Länder stellen mehrere MillionenEuro zur Verfügung. Paetow sagte, die Dürre sei für dieLandwirtschaft noch nicht durchgestanden. "Auch im Herbst haben wirzu wenig Wasser." Darunter leide derzeit etwa der Raps.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell