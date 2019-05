Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Osnabrück (ots) - DIW: Fusionspläne von Fiat Chrysler und Renaulthaben "neue Dimension"Forschungsdirektor Gornig: Unternehmen würde in eine Liga mit VWaufrückenOsnabrück. Im Vergleich zu Zusammenschlüssen in der Vergangenheithaben die Pläne von Fiat Chrysler und Renault für Martin Gornig,Forschungsdirektor Industriepolitik des Deutschen Instituts fürWirtschaftsforschung (DIW), eine "neue Dimension". "Damit würde dasneue Unternehmen die Automobilbranche durcheinanderwirbeln undkünftig in eine Liga mit VW aufrücken", sagte er im Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung". Weitere Zusammenschlüsse - geradezwischen kleineren Herstellern - hält Gornig für nichtausgeschlossen.Eine Fusion von Fiat-Chrysler und Renault zeige den Druck, unterdem die Automobilindustrie angesichts von Elektromobilität,Dieselskandal und autonomem Fahren stehe, so der Experte fürUnternehmen und Märkte weiter: "Die Risiken einer Umstrukturierungund Investitionskosten in neue Technologien sind offensichtlich sohoch, dass Unternehmen die Skaleneffekte höherer Stückzahlen, dieeine Fusion bringen würde, brauchen."Welche Auswirkung die anvisierten Einsparungen von fünf MilliardenEuro pro Jahr auf die Arbeitsplätze in Deutschland haben werden,lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, so Gornig.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell