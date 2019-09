NOZ: DIW-Experte warnt: Noteninflation führt zu Aufnahmeprüfungen und neuem Stress

Osnabrück (ots) - DIW-Experte warnt: Noteninflation führt zuAufnahmeprüfungen und neuem Stress"Aussagekraft der Abiturnote wird verwässert"Osnabrück. Bildungsexperten warnen angesichts des immer größerwerdenden Anteils von Einser-Abiturienten vor neuen Aufnahmeprüfungenan Hochschulen. Bildungsökonom Jan Marcus vom Deutschen Institut fürWirtschaftsforschung (DIW Berlin) sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Die Abiturnote ist ein wichtiges Kriterium bei der Vergabevon Studienplätzen. Durch die Noteninflation wird hier dieAussagekraft der Abiturnote verwässert. Wenn die Abiturnote weiter anAussagekraft verliert, wird es bald zusätzlicheHochschulaufnahme-Prüfungen geben, wie es sie schon in anderenLändern gibt." Das werde für viel Stress bei den Schülerinnen undSchülern sorgen, da dann die Leistung an einem einzigen Tag über ihreHochschulkarriere entscheide.Marcus bezeichnete die Entwicklung als "umso verwunderlicher, daimmer mehr Mädchen und Jungen eines Geburtsjahrgangs Abitur machen -und nicht mehr nur die leistungsstärksten 10 oder 20 Prozent".Trotzdem schließen immer mehr Schüler in Deutschland ihr Abitur miteiner Eins vor dem Komma ab. Hatte 2008 noch jeder fünfteSchulabsolvent (20,2 Prozent) einen Notenschnitt von mindestens 1,9,war es 2018 bereits mehr als jeder vierte (25,8 Prozent), wie eineUmfrage in allen 16 Bundesländern ergab.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell