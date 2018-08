NOZ: DIW-Experte: Inflation in Türkei wird weiter stark steigen

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Osnabrück (ots) - DIW-Experte: Inflation in Türkei wird weiterstark steigenKriwoluzky: Unabhängigkeit der Zentralbank muss wieder hergestelltwerdenOsnabrück. Experten erwarten keine Staatspleite der Türkei, wohlaber einen weiteren Verfall der türkischen Lira. AlexanderKriwoluzky, Leiter der Abteilung Makroökonomie am Deutschen Institutfür Wirtschaftsforschung Berlin (DIW), sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Dienstag): "Da die türkische Zentralbank die Anleihen derRegierung zur Not in unendlicher Höhe kaufen kann, ist die Gefahreiner Staatspleite gering. Das Finanzieren des Staates führt aber zuInflation, deswegen ist die Gefahr weiterer hoher Inflationsratensehr hoch." Seit Jahresbeginn hat die Lira bereits mehr als 40Prozent ihres Werts zum Dollar verloren. Allein am vergangenen"schwarzen Freitag" büßte sie rund 16 Prozent an Wert ein.Die Ursache für die Krise liegt nach den Worten von Kriwoluzky inder Politik von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan. "Er beschneidetsukzessive die unabhängigen und demokratischen Institutionen in derTürkei in ihrer Unabhängigkeit. Dazu gehört auch die Zentralbank. Indem Moment, in dem die Zentralbank nicht mehr von der Regierungunabhängig ist, kann sie nicht mehr glaubwürdig für die Stabilitätdes Geldes einstehen."Zur Lösung der Krise drängte der Experte deshalb darauf, dieUnabhängigkeit der Zentralbank wiederherzustellen. "Das kann eineAuflage des Internationalen Währungsfonds (IWF) sein", sagteKriwoluzky. Allerdings lehnt Erdogan eine Intervention des IWF alsAngriff auf die politische Unabhängigkeit der Türkei strikt ab.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell