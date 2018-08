NOZ: DIW-Chef Fratzscher: Auch nach Ende der Hilfeprogramme bleibt in Griechenland noch viel zu tun

Osnabrück (ots) - DIW-Chef Fratzscher: Auch nach Ende derHilfeprogramme bleibt in Griechenland noch viel zu tun"Schlechte Institutionen eine große Schwäche"Osnabrück. Auch nach dem Ende der internationalen Hilfeprogrammegibt es in Griechenland nach Einschätzung des Deutschen Instituts fürWirtschaftsforschung (DIW Berlin) "noch viel zu tun". DIW-Chef MarcelFratzscher sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montag): "Diegrößte Schwäche Griechenlands sind die schlechten Institutionen.Diese Reformen werden noch viele Jahre andauern und wir dürfen nichterwarten, dass Griechenland bald zum Musterschüler Europas wird."Fratzscher sagte voraus, Griechenland werde auch in ZukunftUnterstützung von seinen europäischen Partnern benötigen. "Icherwarte jedoch, dass durch die großzügige SchuldenumstrukturierungGriechenland in den kommenden Jahren keine weiteren Gelder von Europabenötigen wird." Erfolgreiche Reformen erfordern nach den Worten desDIW-Chefs, dass die griechische Regierung endlich wieder mehrEigenverantwortung übernimmt. "Daher ist das Ende der Hilfsprogrammegut und richtig."An diesem Montag (20. August) endet das dritte Kreditprogramm desEuro-Rettungsschirms ESM für Athen. Angesichts eines drohendenStaatsbankrotts hatte das Land Hilfen von den Euro-Partnern und demInternationalen Währungsfonds (IWF) erhalten. Insgesamt flossen demESM zufolge rund 289 Milliarden Euro nach Athen - im Gegenzug fürSpar- und Reformmaßnahmen, darunter erhebliche Lohn- undRentenkürzungen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell