NOZ: DIHK: Merkel muss in China weiter auf Öffnung des Marktes drängen

Osnabrück (ots) - DIHK: Merkel muss in China weiter auf Öffnungdes Marktes drängenViele deutsche Unternehmen betrachten Bedingungen vor Ort alsRisikoOsnabrück. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK)fordert Bundeskanzlerin Angele Merkel (CDU) auf, sich bei ihremBesuch in China am Donnerstag und Freitag für eine weitere Öffnungdes chinesischen Marktes einzusetzen. Achim Dercks, stellvertretenderHauptgeschäftsführer des DIHK, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Mittwoch): "Die Kanzlerin muss weiter darauf drängen, dass deutscheUnternehmen in China einen gleichberechtigen Zugang zum Markt und zuöffentlichen Ausschreibungen bekommen wie chinesische Unternehmenhierzulande."Dercks betonte, die Reise der Bundeskanzlerin nach China komme zueinem wichtigen Zeitpunkt. China sei zum zweiten Mal in FolgeDeutschlands wichtigster Handelspartner. Beide Länder verbinde einenger wirtschaftlicher Austausch. "Laut einer aktuellen DIHK-Umfragebei den deutschen Unternehmen in China sehen allerdings 41 Prozentder Unternehmen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen vor Ortals Risiko für die eigenen Geschäfte", sagte Dercks. Die Unternehmenseien unter anderem durch das Cybersicherheitsgesetz und das im Laufedieses Jahres erwartete Exportkontrollgesetz verunsichert.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell