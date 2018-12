NOZ: DGB weist Vorstoß von Spahn zu Krankenkassenreserven strikt zurück

Osnabrück (ots) - DGB weist Vorstoß von Spahn zuKrankenkassenreserven strikt zurückBuntenbach: Nicht in erster Linie Arbeitgeber, sondern VersicherteentlastenOsnabrück. In der Diskussion um die wachsenden Finanzpolster dergesetzlichen Krankenkassen drängt der Deutsche Gewerkschaftsbunddarauf, die Versicherten zu entlasten und nicht in erster Linie dieArbeitgeber. DGB-Vorstand Annelie Buntenbach sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung": "Was Gesundheitsminister Jens Spahn jetzt alsgehortete Kassenreserven brandmarkt, sind in erster Linie angesparteBeitragsgelder der Versicherten, denn die Arbeitgeber haben dieBeiträge in den vergangenen Jahren ja nicht paritätischmitfinanziert." Wenn die Reserven jetzt über geminderte Beiträgeabgeschmolzen würden, "profitieren hier in erster Linie dieArbeitgeber, die etwas zurückbekommen, was sie nie bezahlt haben".Sinnvoller wäre es nach den Worten von Buntenbach, die Reservenden Versicherten zugute kommen zu lassen: "durch die Abschaffung derungerechten Doppelbesteuerung von Betriebsrenten sowie durchInvestitionen in bessere Versorgungsstrukturen und Kassenleistungen."Dass Rücklagen in den Sozialversicherungssystemen per seabgeschmolzen werden müssen, sei "ein schlechtes Weihnachtsmärchen",fügte die Gewerkschafterin hinzu.Spahn hatte zuvor gefordert, angesichts der wachsenden Reservensollten die Krankenkassen im kommenden Jahr "alle Spielräumekonsequent nutzen, um ihre Zusatzbeiträge zu senken". Bis EndeSeptember sind die Rücklagen nach Angaben des Gesundheitsministeriumsauf 21 Milliarden Euro gestiegen, nachdem es Ende Juni erstmals mehrals 20 Milliarden Euro waren.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell