Osnabrück (ots) - DGB verwahrt sich scharf gegen Rede von"Sozialklimbim"Buntenbach kritisiert Wirtschaftsflügel der Union: Hohn aus demElfenbeinturmOsnabrück. In der Debatte um Sozialausgaben und die geplanteGrundrente hat der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) scharf auf Kritikaus dem Wirtschaftsflügel der Union reagiert. DGB-VorstandsmitgliedAnnelie Buntenbach sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", es sei einHohn, von "Sozialklimbim" zu reden. "So etwas kann nur sagen, werganz weit oben im Elfenbeinturm sitzt und den Bezug zurLebensrealität vieler Menschen vollkommen verloren hat." Buntenbachbetonte zugleich, das Grundrentenkonzept von Arbeitsminister HubertusHeil (SPD) sei zielgenau. "Die Grundrente soll denjenigen Respekt fürihre Lebensleistung erweisen, die 35 und mehr Jahre gearbeitet habenund deren Rente trotzdem nicht reicht - weil sie Kinder erzogen,Angehörige gepflegt oder von Dumpinglöhnen oder Lohndiskriminierungbetroffen waren."Der wirtschaftspolitische Sprecher der Unionsfraktion, JoachimPfeiffer (CDU), hatte zuvor kritisiert: "Wir leisten uns zu vielSozialklimbim in einem Rundum-Versorgungsstaat." Es gebe eine Unwuchtim Bundeshaushalt zugunsten der Sozialausgaben. "Wir schütten dieLeute mit Geld zu und sie werden trotzdem nicht zufriedener",urteilte Pfeiffer.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell