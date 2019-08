NOZ: DGB fordert unbefristete Mietpreisbremse

Osnabrück (ots) - DGB fordert unbefristete MietpreisbremseKörzell: Seehofer hat die Probleme immer noch nicht ausreichenderkanntOsnabrück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hält dieBeschlüsse der Großen Koalition zur Verlängerung der Mietpreisbremsebis 2025 für unzureichend. DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell sagteder "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Zwar ist die Einigung imKoalitionsausschuss ein Schritt in die richtige Richtung. Aber wirbrauchen mehr. Die Mietpreisbremse sollte unbefristet undflächendeckend gelten."Mit Blick auf den Mietpreisspiegel zur Ermittlung der ortsüblichenVergleichsmiete forderte Körzell einen längeren Betrachtungszeitraum."Anstatt den Zeitraum von vier auf sechs Jahre zu erhöhen, sollte dieKoalition ihn besser auf zehn Jahre erweitern. Das würde wirklichdazu beitragen, den Anstieg der Mietpreise in Gegenden zu dämpfen, wosie in den vergangenen Jahren bereits stark gestiegen sind."Der Gewerkschafter kritisierte zudem, Bauminister Horst Seehofer(CSU) habe die Probleme auf dem Wohnungsmarkt "offensichtlich immernoch nicht ausreichend erkannt": "Es fehlen Strategien, die densozialen Wohnungsbau ankurbeln." Deutschland brauche insgesamt400.000 neue Wohnungen pro Jahr, mindestens 100.000 davon müssten beider Miete preisgebunden sein. Die dafür notwendigen Investitionen desBundes und der Länder bezifferte Körzell auf zusammen siebenMilliarden Euro pro Jahr.Die Lage auf dem Wohnungsmarkt ist nach den Worten von Körzell vorallem deshalb dramatisch, "weil gerade viele ältere Menschen mitniedrigen Renten Probleme haben, ihre Wohnungen zu bezahlen. Sie sinddann auf Grundsicherung angewiesen." Auch der Umzug in eine kleinereWohnung verspreche Senioren oft keine Entlastung, "weil dieAngebotsmieten steigen".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell