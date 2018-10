Osnabrück (ots) - DGB fordert "große staatliche Offensive imWohnungsbau"Körzell: 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr bauen - DringenderAppell an Große KoalitionOsnabrück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) drängt die GroßeKoalition, ihre Streitereien zu beenden und sich endlich denInteressen und Anliegen der Bürger zuzuwenden. DGB-Vorstand StefanKörzell sagte im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wirbrauchen eine große staatliche Offensive im Wohnungsbau. Wir habenHaushalte in Deutschland, wo mittlerweile 50 Prozent des Einkommensdafür drauf gehen, dass die Menschen ein Dach über den Kopf haben. Damuss der Staat wieder stärker investieren."Körzell forderte, es müssten mindestens 100.000 Sozialwohnungenpro Jahr gebaut werden. Dazu sei es notwendig, dass der Staat aucheinmal auf Einnahmen verzichte. So sollten staatseigeneLiegenschaften nicht zum Höchstpreis verkauft werden. "Das senkt dieKosten der Investition, dann könnten auch bezahlbare Wohnungen daraufgebaut werden und keine weiteren Wohnungen für Besserverdienende,Reiche und Superreiche."Der Gewerkschafter drängte zudem auf eine Wiedereinführung derVermögenssteuer. Dies sei schon aus Gründen der Gerechtigkeiterforderlich, aber auch, "weil wir erleben, wohin Schuldenbremse undSparpolitik führen". So gebe es Schulen, die in einem katastrophalenZustand seien. Auch müssten die öffentlichen Verwaltungen wiederausgebaut werden - "etwa, damit Baugenehmigungen schneller erteiltwerden können. Es war ein Fehler, hier Tausende von Stellen zustreichen".Scharf kritisierte Körzell das Programm der Großen Koalition zurEntlastung der Familien. "Die Koalition springt zu kurz", sagte er.Es sei zwar zu begrüßen, dass das Kindergeld steige. Es profitiertenaber diejenigen, denen es ohnehin schon sehr gut gehe, durch densteuerlichen Kinderfreibetrag stärker als jene, die ausschließlichdas Kindergeld bekommen. Die größte Ungerechtigkeit sei, dassHartz-IV-Empfänger, die es am nötigsten hätten, leer ausgingen, weildas höhere Kindergeld auf die Regelsätze angerechnet werde.Der DGB fordert stattdessen eine Überprüfung der Hartz-IV-Sätzeund einen steuerlichen Grundfreibetrag von 12.000 Euro anstelle deraktuell geplanten 9408 Euro, damit untere Einkommen stärker entlastetwerden. Körzell verlangte zudem mehr Steuergerechtigkeit durch einenhöheren Spitzensteuer- und einen noch höheren Reichensteuersatz.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell