NOZ: DGB fordert Rechtsanspruch auf Weiterbildung

Osnabrück (ots) - DGB fordert Rechtsanspruch auf WeiterbildungArbeitsminister Heil legt Gesetz zum Umbau der Bundesagentur fürArbeit vorOsnabrück. Die an diesem Mittwoch dem Bundeskabinett vorliegendenPläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Bundesagentur fürArbeit (BA) zu einer Weiterbildungsagentur für alle zu machen, gehenden Gewerkschaften nicht weit genug. DGB-Vorstand Annelie Buntenbachsagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Auch Arbeitgeber, Länder undder Bund müssen mehr für Weiterbildung tun - hier kann nicht dieVerantwortung allein bei den Agenturen abgeladen werden." Nötig seienRechtsansprüche nicht nur auf Weiterbildungsberatung, sondern aufWeiterbildung. "Wir brauchen hierfür konkrete Angebote sowiezeitliche und finanzielle Ressourcen für Arbeitnehmer." Dafür müsstenim Zuge der nationalen Weiterbildungsstrategie, die dieBundesregierung aufsetzen wolle, Antworten gegeben werden.Die Weiterbildungsangebote der Bundesagentur für Arbeit sollennach dem Willen von Heil langfristig nicht nur Jobsuchenden, sondernallen Arbeitnehmern offenstehen. Das "Gesetz zur Stärkung der Chancenfür Qualifizierung und für mehr Schutz in derArbeitslosenversicherung" will er an diesem Mittwoch dem Kabinettvorlegen. Voraussetzung für die Teilnahme von Beschäftigten an dengeförderten Programmen der Arbeitsagentur soll sein, dass ihreArbeitgeber die Hälfte der Kosten tragen. Die Förderung sollinsbesondere Arbeitnehmern in Berufen zugutekommen, die durch dieDigitalisierung besonders gefährdet sind.