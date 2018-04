NOZ: DGB fordert Recht auf Teilzeit für alle

Osnabrück (ots) - DGB fordert Recht auf Teilzeit für alleBuntenbach: Gesetzentwurf aber Schritt in die richtige RichtungOsnabrück. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) fordertNachbesserungen am neuen Gesetz zu Teil- und Vollzeitarbeit.DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Mittwoch): "Wir wollen, dass alle Arbeitnehmerinnen undArbeitnehmer ein gesetzliches Recht auf befristete Teilzeit mitRückkehrrecht bekommen, ohne Ausnahmen und Quoten für kleine undmittlere Betriebe."Buntenbach kritisierte, die so genannte Zumutbarkeitsgrenze seinicht sachgerecht und werde in der Praxis Schwierigkeiten bereiten."Unklar ist auch, wie die Beschäftigten ausgewählt werden, die denAnspruch geltend machen sollen. Der Koalitionsvertrag reicht insofernnicht, ist aber ein Schritt in die richtige Richtung."Der Gesetzentwurf, den Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) jetztin die Ressortabstimmung gegeben hat, sieht vor, dass Beschäftigte inBetrieben ab 45 Arbeitnehmern ein Recht auf eine befristeteTeilzeit-Phase bekommen, die zwischen einem und fünf Jahre dauernkann. Für Betriebe mit 46 bis 200 Arbeitnehmern ist eine"Zumutbarkeitsgrenze" eingeplant: Nur einem pro 15 Arbeitnehmern mussder Anspruch auf befristete Teilzeit gewährleistet werden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell