Osnabrück (ots) - DGB beklagt "Angstmacherei" bei ErbschaftsteuerVorstand Körzell kritisiert Arbeitgeber und fordert "gerechtere" Besteuerung vonGroßerbenOsnabrück. Angesichts relativ niedriger Steuersätze für Großerben drängt der DGBauf Steuerreformen und ein Ende von "Angstmacherei" durch die Arbeitgeber.DGB-Vorstand Stefan Körzell sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wenn diePolitik eine weitere Spaltung der Gesellschaft verhindern will, muss sie geradebeim Thema Steuern ansetzen. Wir brauchen die Vermögensteuer und endlich einegerecht ausgestaltete Erbschaftsteuer." Immer größere Bevölkerungsgruppenwünschten sich eine gerechtere und solidarische Gesellschaft.Das Argument der Arbeitgeber, ohne gesetzliche Ausnahmen für Unternehmenserbenwürden Arbeitsplätze abgebaut, ist nach den Worten von Körzell "pureAngstmacherei". Er betonte, die meisten Unternehmen könnten sich eineordnungsgemäße Erbschaftsteuer durchaus leisten. "Wenn der Gesetzgeber hierdennoch Vorsorge treffen will, kann er über Stundungsregelungen für jene Fällenachdenken, in denen Erben tatsächlich Liquiditätsschwierigkeiten nachweisen,die eine Fortführung des Betriebs unmöglich machen oder erheblich erschwerenwürden."Die Bundesregierung hatte zuvor auf Anfrage der Linksfraktion neue Zahlen zursteuerlichen Belastung von Großerben veröffentlicht. Demnach erhielten gut 600Deutsche im vergangenen Jahr zusammen 31 Milliarden Euro, auf die im Schnitt nurfünf Prozent Steuern fällig wurden. Wer im vergangenen Jahr sogar 100 MillionenEuro oder mehr geschenkt bekam, zahlte im Schnitt nur eine Steuer von 0,2Prozent.