NOZ: Nach DGB-Ausbildungsreport: Handwerk warnt vor Pauschalurteilen

Osnabrück (ots) - Nach DGB-Ausbildungsreport: Handwerk warnt vorPauschalurteilen"Berufliche Bildung nicht schlechtreden" - Kritik an "reflexhaftenKlagen"Osnabrück. Der Zentralverband des deutschen Handwerks hat Kritikdes DGB-Ausbildungsreports unter anderem am Missbrauch von Lehrlingenfür Putz- und Hilfsdienste zurückgewiesen. "Durch unzulässigeVerallgemeinerungen wird die Ausbildung insgesamt schlechtgeredet",warnte Generalsekretär Holger Schwannecke im Interview mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Freitag). Nahezu reflexhaft komme alljährlichdiese Klage. "Dabei sollten Gewerkschaften und das Handwerk dasgemeinsame Interesse haben, berufliche Ausbildung nach vorne zubringen, statt sie zu diskreditieren", sagte Schwannecke.Möglicherweise böten nicht alle Betriebe dieselbe Qualität bei derAusbildung. "Aber wir arbeiten mit zahlreichen Programmen undProjekten intensiv daran, dass das so ist", erklärte derGeneralsekretär. Rund fünfhundert Berater gebe es dafür in denHandwerkskammern. Außerdem könnten sich Lehrlinge anBeschwerdestellen wenden. "Aber klar ist auch: Jeder Fall, bei dem esnicht gut läuft, ist einer zu viel", sagte Schwannecke. An derrepräsentativen Befragung beteiligten sich den Angaben des DGB rund12.000 Auszubildende. Ein gutes Drittel gab an, regelmäßigÜberstunden zu leisten - im Schnitt etwa vier Stunden pro Woche.--------------------------------------------------------------------Handwerk: Wir wollen nicht ausbaden, was die Autoindustrieverbockt hatAppell vor Dieselgipfel im Kanzleramt - GeneralsekretärSchwannecke sieht Betriebe durch Fahrverbote in Existenz bedrohtOsnabrück. Das deutsche Handwerk hat vor dem Diesel-Gipfel andiesem Montag im Kanzleramt überzeugende Lösungen angemahnt. "UnsereBetriebe erwarten, dass sie nicht ausbaden müssen, wasAutomobilhersteller verbockt haben", sagte Generalsekretär HolgerSchwannecke im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung"(Freitag). Mögliche Fahrverbote wegen zu hoher Stickoxid-Werte seienfür die mehr als eine Million Handwerksbetriebe existenzgefährdendund deshalb völlig inakzeptabel. Die Betriebe seien "massivverunsichert", betonte Schwannecke. "Wenn Handwerker nicht zu ihrenKunden kommen und Aufträge erledigen, kommt auch kein Geld rein",erklärte er. Die angekündigte Aufrüstung alter Dieselfahrzeuge durchSoftware-Updates reiche nicht aus. Die Hersteller müssten sich auchum technische Lösungen kümmern.