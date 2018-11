NOZ: Cum-Ex-Skandal: Grüne prangern Tatenlosigkeit der Bundesregierung an

Osnabrück (ots) - Cum-Ex-Skandal: Grüne prangern Tatenlosigkeitder Bundesregierung anFraktion will Steuerzuständigkeit ändern und AufsichtsbehördenstärkenOsnabrück. Im Steuerskandal um sogenannte Cum-Ex- undCum-Cum-Geschäfte haben die Grünen die lange Untätigkeit derBundesregierung angeprangert. "Das Versagen verschiedenerFinanzminister hat in Deutschland zu Steuerausfällen von über 30Milliarden Euro geführt", sagte Gerhard Schick, Finanzexperte derGrünen-Bundestagsfraktion im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung". In einem Antrag, der der Redaktion vorliegt, fordert dieGrünen-Bundestagsfraktion die Regierung auf, eine Stärkung dereuropäischen Finanzaufsichtsbehörden anzustoßen."Wir sprechen hier davon, dass Lücken trotz Hinweisen nichtgeschlossen wurden und wir sprechen davon, dass man sich Gesetze vonder Finanzindustrie diktieren ließ." Auch habe es die Bundesregierungversäumt, die europäischen Partnerländer rechtzeitig zu warnen,monierte Schick. Die europäischen Behörden sollten"Kriseninterventionsrechte" erhalten, "um die schmutzigenSteuergeschäfte auf den europäischen Finanzmärkten zu stoppen".Zugleich solle die deutsche Bankenaufsichtsbehörde Bafin dieHandelsvolumina und Transaktionsdaten auf Auffälligkeitendurchleuchten. Die Steuerzuständigkeit für Großkonzerne und reichePrivatleute soll nach dem Willen der Grünen von den Ländern auf denBund übergehen. In dem Antrag wird außerdem gefordert, Hinweisgebergesetzlich vor Repressalien zu schützen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell