NOZ: Caritas-Präsident stellt sich gegen geplante Änderung des Paragrafen 219a

Osnabrück (ots) - Caritas-Präsident stellt sich gegen geplanteÄnderung des Paragrafen 219aNeher: Schwangerschaftsabbrüche sind Unrecht - AfD-Fraktionsvizevon Storch: "Abtreibung ist kein Menschenrecht"Osnabrück. In der Debatte um das Werbeverbot für Abtreibungen hatsich Caritas-Präsident Peter Neher entschieden gegen die von der SPDgeplante Änderung des Paragrafen 2019a gestellt. Der Präsident desWohlfahrtsverbands der katholischen Kirche sagte der "NeuenOsnabrücker Zeitung", die Caritas sehe keine Notwendigkeit, dasWerbeverbot zu lockern: "Ich bin davon überzeugt, dass dieserParagraf einer umfassenden Information schwangerer Frauen, die auchich für nötig halte, nicht entgegensteht."Der zentrale Ort, um sich zu informieren, sei dieSchwangerschaftskonfliktberatung, die über alle relevanten Aspekteinformiere. Neher sagte: "Dies schließt auch die Information mit ein,welche Ärztinnen und Ärzte Schwangerschaftsabbrüche durchführen, dennParagraf 219a nimmt dies ausdrücklich von der Strafdrohung aus."Damit bestehe auch Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte, dieBeratungsstellen Informationen über ihre Leistungen zur Verfügungstellen. Neher widersprach damit Bundesjustizministerin KatarinaBarley (SPD), die auf eine Neuregelung des Paragrafen 219a pocht, umÄrzten Rechtssicherheit zu geben. Der Caritas-Präsident betontezudem: "Schwangerschaftsabbrüche sind Unrecht, und dasBundesverfassungsgericht hat dem Gesetzgeber aufgetragen, dies auchim allgemeinen Bewusstsein zu erhalten."In der politischen Debatte kamen von der AfD, die einkonservatives Familienbild vertritt, harte Worte. Diestellvertretende AfD-Fraktionschefin Beatrix von Storch, eineentschiedene Abtreibungsgegnerin, sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Abtreibung ist kein Menschenrecht." Nach der geltendenRechtslage sei Abtreibung rechtswidrig und nur unter bestimmtenBedingungen straffrei. "Was rechtswidrig ist, darf nicht beworbenwerden", so die Fraktionschefin. Sie forderte stattdessen "eineWillkommenskultur für Kinder."