NOZ: Cannabis-Modellprojekt zur kontrollierten Abgabe in Bremen anvisiert

Osnabrück (ots) - Cannabis-Modellprojekt zur kontrollierten Abgabein Bremen anvisiertBürgermeister Bovenschulte will "Möglichkeiten ausloten" - AuchBerlin plant VersuchOsnabrück. Das Bundesland Bremen will einen weiteren Versuch füreine Lockerung der Drogenpolitik in Sachen Cannabis starten.Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung": "Bremen setzt sich für einen wissenschaftlichenModellversuch zur kontrollierten Abgabe von Cannabis ein. Da werdenwir die Möglichkeiten ausloten, um so etwas auf den Weg zu bringen."Ziel der neuen rot-grün-roten Regierung in dem Doppelstadtstaatsei eine Politik, die Jugendschutz und Prävention in den Vordergrundstelle. "Man muss sagen: In Sachen Cannabis ist dieses Ziel in derVergangenheit verfehlt worden." Bei dem geplanten Modellversuch wollesich Bremen mit anderen Ländern oder Kommunen zusammentun, soBovenschulte. Zuletzt hatte der rot-rot-grüne Senat in Berlinangekündigt, im September einen Antrag für einen entsprechendenVersuch beim zuständigen Bundesinstitut für Arzneimittel undMedizinprodukte stellen zu wollen. Geplant ist die kontrollierteAbgabe von Cannabis an eine begrenzte Personenzahl.