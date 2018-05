Osnabrück (ots) - Caffier verärgert über "Kakophonie" bei der SPDzu AnkerzentrenMecklenburg-Vorpommerns Innenminister: Über Ausgestaltung wirdkommende Woche verhandeltOsnabrück. Mit Verärgerung hat der Sprecher der unionsgeführtenInnenressorts der Länder, Mecklenburg-Vorpommerns InnenministerLorenz Caffier (CDU), auf die "Kakophonie" führender SPD-Politikerzur Asyl-, Aufenthalts- und Flüchtlingspolitik reagiert. Der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte Caffier: "Mich stört, dassdiverse SPD-Politiker offenbar den eigenen Koalitionsvertrag nichtgelesen haben. Dort sind Ankerzentren festgeschrieben. Über derenAusgestaltung wollen wir kommende Woche in Quedlinburg verhandeln."Er sei erstaunt, dass die SPD sich offenbar von einem wesentlichenVertragsinhalt zu distanzieren versuche.Caffier forderte mehr gemeinschaftliches Handeln der GroßenKoalition. "Wenn wir die Rückführung von Flüchtlingen, die alleRechtsmittel auf Asyl erfolglos ausgeschöpft haben, beschleunigenwollen, müssen wir das gemeinschaftlich tun." Natürlich hätten alleBundesländer unterschiedliche Voraussetzungen geschaffen. So verteileMecklenburg-Vorpommern Flüchtlinge ohne Aussicht auf Anerkennung garnicht erst auf die Kommunen, sondern belasse sie bis zur Abschiebungin der Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz. "Das ist quasi schonein kleines Ankerzentrum", sagte Caffier. "Ich wäre aber der Letzte,der es ablehnen würde, wenn dies künftig durch die Bundespolizeigeleistet würde."Der Sprecher der B-Länder in der Innenminister-Konferenzkritisierte zugleich die Haltung der Grünen, insbesondere dort, wosie in Regierungsverantwortung stehe: "Alle Appelle an einegrundgesetzkonforme Flüchtlingspolitik sind doch scheinheilig,solange sich dieselben Politiker die Anerkennung von Marokko,Tunesien oder gar Georgien als sichere Herkunftsländer blockieren.Man kann nicht zugleich zügigere Rückführungen abgelehnterAsylbewerber ohne Aussicht auf Anerkennung fordern und zugleich dieVoraussetzungen dafür torpedieren", so Mecklenburg-VorpommernsRessortchef. "Wir dürfen nicht immer nur reden, sondern müssen jetztauch mal springen", forderte Caffier vor der Frühjahrstagung der IMKin Quedlinburg kommende Woche.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell