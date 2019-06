NOZ: CSU und SPD fordern neuen Vorschlag zum Tierwohllabel nach der Sommerpause

Osnabrück (ots) - CSU und SPD fordern neuen Vorschlag zumTierwohllabel nach der SommerpauseRegierungsparteien wollen Pflichtkennzeichnung - Grüne kündigenAntrag anOsnabrück. Nach der SPD-Fraktion hat sich nun auch dieCSU-Landesgruppe im Bundestag für eine verpflichtende Haltungs- undHerkunftskennzeichnung für Fleisch ausgesprochen. Marlene Mortler,agrarpolitische Sprecherin der CSU-Landesgruppe, teilte auf Anfrageder "Neuen Osnabrücker Zeitung" mit, "die Verbraucher erwarten vonuns zu recht, dass wir endlich konsequent handeln". Mortler schlugvor, die parlamentarische Sommerpause zu nutzen, um einenGesetzentwurf für eine verpflichtende Haltungs- undHerkunftskennzeichnung zu erarbeiten. Der könnte dann bereits imHerbst der EU-Kommission vorgelegt werden. "Erste Gespräche aufeuropäischer Ebene habe ich bereits geführt", so Mortler, diedemnächst vom Bundestag in das EU-Parlament wechseln wird. DieEU-Kommission habe ihr signalisiert, dass eine Pflicht-Kennzeichnung"grundsätzlich möglich ist". Sie sagte, "nur noch einzelne Stimmen impolitischen Berlin" würden sich der Forderung nach einemverpflichtenden Label versperren. Dabei gehe es bei dem Thema nichtum Sieg oder Niederlage. "Es geht um unsere ethisch-moralischeVerpflichtung zu handeln."Rainer Spiering, agrarpolitischer Sprecher der SPD, machte fürseine Fraktion in der "NOZ" noch einmal klar: "Wir fordern vomKoalitionspartner Klarheit bei diesem Thema und erwarten, dass nachder parlamentarischen Sommerpause ein tragfähiger, neuer Vorschlagkommt." Nach der Sommerpause wollen die Grünen derweil das Label zumThema im Bundestag machen. Die agrarpolitische Sprecherin RenateKünast erklärte der "NOZ": "Ich fordere Klöckner dazu auf,unverzüglich ein verpflichtendes Tierhaltungskennzeichen aufeuropäischer Ebene zu initiieren." Künast kündigte einenentsprechenden Antrag an.Das Ministerium hatte betont, am Plan einer freiwilligenHaltungskennzeichnung mit verpflichtenden Kriterien festhalten zuwollen. Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2020 sollte danngenutzt werden, um ein europaweit verpflichtendes Haltungs- undHerkunftskennzeichnung anzuschieben.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell