NOZ: CSU-Protest gegen Durchsuchung von Abgeordneten

Osnabrück (ots) - CSU-Protest gegen Durchsuchung von AbgeordnetenParlamentarischer Geschäftsführer Müller: Kontrollen beiErdogan-Besuch überzogen - Aufarbeitung im Ältestenrat gefordertOsnabrück. Die CSU-Landesgruppe im Bundestag protestiert gegen dieaus ihrer Sicht "nicht nachvollziehbaren" und überzogenen Kontrollenbeim Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan EndeSeptember in Berlin. "Wir werden im Ältestenrat des Bundestagsbesprechen müssen, dass Sicherheitsbehörden Abgeordnete bei ihrerArbeit behindert haben", sagte der Parlamentarische Geschäftsführerder CSU-Landesgruppe, Stefan Müller, der "Neuen Osnabrücker Zeitung"vor der Sitzung des Gremiums an diesem Donnerstag. Der Ältestenratals zentrales Lenkungs- und Koordinationsgremium des Bundestages musslaut Müller klären, warum Abgeordnete bis zu 45 Minuten gefilztwurden, bevor sie den Bundestag betreten durften. DasRegierungsviertel sei aus Sicherheitsgründen in einen Ausnahmezustandversetzt worden, nur weil "Herr Erdogan im Adlon wohnte".Kritisch vermerkte Müller auch, dass der Politiker, "der seineKritiker in der Türkei verhaften lässt und monatelang wegsperrt, inDeutschland hofiert wird wie ein enger Verbündeter". Müllerbekräftigte die Kritik am Staatsbankett, mit dem BundespräsidentFrank-Walter Steinmeier Erdogan geehrt habe, obwohl dieser "seinepolitischen Gegner mundtot macht". Auch dies bedürfe einerAufarbeitung, sagte Müller.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell