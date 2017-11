NOZ: CSU-Innenpolitiker Mayer lehnt Minderheitsregierung ab

Osnabrück (ots) - CSU-Innenpolitiker lehnt Minderheitsregierung abMayer befürwortet Große Koalition: SPD sollte ihre PositionüberdenkenOsnabrück. Der CSU-Innenexperte Stephan Mayer lehnt eineunionsgeführte Minderheitsregierung ab und befürwortet die Bildungeiner Großen Koalition. In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Freitag) sagte der CSU-Politiker: "Ohne eine stabileMehrheit wären wir als Regierung immer in Unsicherheit und damiterpressbar." Seiner Ansicht nach ist eine Minderheitsregierung "keinpassendes Modell für Deutschland, weil der Bundestag üblicherweisesehr stark Gesetze verändert und eine Bundesregierung eine stabileparlamentarische Mehrheit braucht."Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Fraktion im DeutschenBundestag plädiert für eine Große Koalition von Union und SPD: "DieMenschen in Deutschland wollen neun Wochen nach der Wahl eine stabileund verlässliche Regierung. In dieser schwierigen Situation ist eineGroße Koalition die richtige Alternative."Der CSU-Politiker forderte die SPD auf, das Gespräch mit der Unionzu suchen: "Es wäre wünschenswert, dass die SPD ihre Positionüberdenkt und sich Gesprächen öffnet. Alle Parteien sollten dieInteressen der Bürger voranstellen und nicht ihre eigenenInteressen." Inhaltlich habe die Große Koalition in den vergangenenvier Jahren gezeigt, dass sie in der Lage sei, die großenHerausforderungen etwa bei der Inneren Sicherheit oder bei derFlüchtlingspolitik zu meistern.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell