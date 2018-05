NOZ: CDU-Wirtschaftsrat hält Karl Marx für überschätzt

Osnabrück (ots) - CDU-Wirtschaftsrat hält Karl Marx fürüberschätzt"Die Überhöhung des Philosophen steht in keiner Relation zumScheitern seiner Theorien" - Lob stattdessen für Ludwig ErhardOsnabrück. Der CDU-Wirtschaftsrat hat zum 200.Geburtstag desPhilosophen Karl Marx dessen Überschätzung scharf kritisiert. "DieÜberhöhung von Karl Marx steht in keiner Relation zum Scheiternseiner Theorien", sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Samstag). "Schon das Menschenbild von Karl Marxwar im Kern menschenunwürdig, weil es das Individuum als materiellesWesen definierte", betonte Steiger. Seine Nachfolger hätten "aufdieser Ideologie ihre verheerenden Systeme aufbauen können undmassenweise Menschen in Armut und Tod getrieben". Die Ausbeutung derArbeiter in der Industrialisierung sei "eine schlimmeFehlentwicklung" gewesen.Im Gegensatz dazu müsse Alt-Kanzler und WirtschaftswissenschaftlerLudwig Erhard wesentlich stärker gewürdigt werden. "Dessen Theorieder Sozialen Marktwirtschaft hat soziale Sicherheit durchwirtschaftlichen Erfolg in unserem Land und vielen weiteren Nationengeschaffen", hob der Generalsekretär hervor, der 12 000 Unternehmerund Führungskräfte vertritt. Erhard stehe für Wohlstand, dagegen Marxund seine Anhänger für den Fall in tiefe Armut in der Sowjetunion,China und weiteren marxistischen Staaten. Das christlicheMenschenbild Erhards stehe im absoluten Gegensatz dazu. "Es befähigtdazu, Talente auszuüben und gibt Bedürftigen Hilfe zur Selbsthilfe",erklärte Steiger.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell