Osnabrück (ots) - CDU-Wirtschaftsrat fordert von SPD das Ende"taktischer Spielchen""Sozialdemokraten haben im Fall Maaßen unverantwortlich gehandelt"- Generalsekretär: Konzentration auf SachthemenOsnabrück. Der CDU-Wirtschaftsrat hat nach der Koalitionskrise umden Fall Maaßen die SPD aufgefordert, "Schluss zu machen mittaktischen Spielchen". In einem Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger: "Die SPD hatunverantwortlich gehandelt, sie kann nicht gleichzeitig Regierung undOpposition sein." Der Generalsekretär, der 12 000 Unternehmer undFührungskräfte vertritt, forderte die Bundesregierung auf, sich dendrängenden Sachthemen zu widmen. "Damit Deutschland auch in Zukunftan der Weltspitze mitspielt, muss die Große Koalition dieWirtschaftspolitik ins Zentrum ihrer Aktivitäten rücken", erklärteSteiger. Dazu gehöre, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen,Bürokratie für Unternehmen und Bürger abzubauen und dieHerausforderungen in den Bereichen Digitalisierung, Bildung undInfrastruktur "anzupacken".