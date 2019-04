NOZ: CDU-Wirtschaftsrat: Habecks Enteignungsfantasien schaffen keine einzige Wohnung

Osnabrück (ots) - CDU-Wirtschaftsrat: Habecks Enteignungsfantasienschaffen keine einzige Wohnung"Grüne eine Melonenpartei: Außen grün, innen rot" -Unions-Unternehmer attackieren "Griff in die Mottenkiste desSozialismus"Osnabrück. Der CDU-Wirtschaftsrat hat die Aussagen desGrünen-Chefs Robert Habeck zu potenziellen Enteignungen von BerlinerWohnungsgesellschaften als Griff in die "Mottenkiste des Sozialismus"kritisiert. "Eines zeigen Habecks Fantasien sehr deutlich: Die Grünensind und bleiben eine Melonenpartei - außen grün und innen rot. DieWähler sollten sich vom bürgerlichen Anstrich nicht täuschen lassen",sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der "Neuen OsnabrückerZeitung". Statt immer neuer Einschränkungen für Vermieter undInvestoren fordert der Wirtschaftsrat mehr Anreize für denWohnungsneubau. "Wer bauen will, braucht Bauland, niedrigereBaunebenkosten und effizient arbeitende Verwaltungen", sagte Steiger.Maßnahmen wie Enteignungen oder eine Mietpreisbremse schafftendagegen keine einzige Wohnung, sondern schadeten nur demInvestitionsklima erheblich. 38 unabhängige Hochschulprofessoren imWissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums hättendies empirisch belegt. "Offenbar hat sich das noch nicht bis zu HerrnHabeck herumgesprochen", meinte Steiger, der 12 000 Unternehmenvertritt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell