NOZ: CDU-Wirtschaftsrat: Bundesregierung muss endlich aufwachen

Osnabrück (ots) - CDU-Wirtschaftsrat: Bundesregierung muss endlichaufwachenWarnung vor Rezession - "Davon profitieren Populisten"Osnabrück. Der CDU-Wirtschaftsrat warnt vor einer "konjunkturellenWende" in Deutschland. "Die Bundesregierung ruht sich auf ihrenLorbeeren aus. Populisten von Links- und Rechtsaußen werden dieProfiteure einer Rezession und steigender Arbeitslosigkeit sein",sagte Generalsekretär Wolfgang Steiger der "Neuen OsnabrückerZeitung". Er reagierte damit auf den aktuellenIfo-Geschäftsklimaindex. Das wichtigste deutsche Konjunkturbarometerist den dritten Monat in Folge gesunken.Steiger forderte die Große Koalition und vor allem auch die CDUauf, "endlich aufzuwachen". Sofortmaßnahme müsse der komplette Abbaudes Soli sein. Darüber hinaus müsse "endlich nach über einemJahrzehnt wieder eine Unternehmenssteuerreform umgesetzt werden", soSteiger. Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands rangiere in derRegierung "weiter unter ferner liefen", beklagte derCDU-Wirtschaftsrat, der 12 000 Unternehmen vertritt. Frankreich,Großbritannien, Schweden und die USA seien dagegen deutlich besseraufgestellt angesichts des Einbruchs der Weltkonjunktur.