Osnabrück (ots) - CDU-Vorsitzkandidat Spahn fordert "modernenPatriotismus""Auf das Mitmachen kommt es an" - Warnung vor "falsch verstandenerToleranz"Osnabrück. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich für denCDU-Vorsitz bewirbt, fordert einen "modernen Patriotismus, der nichtausgrenzt, sondern zum Mitmachen einlädt". In einem Interview mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" erklärte Spahn: "Moderner Patriotismusheißt, das Bewusstsein für die Werte unserer Gesellschaft zuschärfen." Nur so gelinge dann auch Integration. KomplizierteBiografien und Mehrsprachigkeit seien kein Widerspruch zu einerdeutschen Identität, unterstrich der CDU-Politiker. Wer dieGrundwerte dieses Landes teilen, sich einbringen und mit daranarbeiten wolle, dass es allen so gut wie möglich gehe, sei "in einemmodernen Sinne patriotisch". Jede und jeder, der diese Werte ablehnt,"ist es nicht". Laut Spahn gehe es aber nicht darum, "Stammbäume zuanalysieren, wie es manche bei der AfD gerne tun". Zugleich warnteder CDU-Politiker vor "falsch verstandener Toleranz" gegenüberfremden Kulturen. "Ich will keine Macho-Kultur akzeptieren, dieMännern den Vorrang einräumt. Ich möchte nicht, dass derAntisemitismus mancher Migranten schleichend zum Alltag wird",erklärte der Minister. "Zwangsheiraten und Ehrenmorde sind Verstößegegen unsere Werte, gegen die wir entschieden vorgehen müssen." Spahnverurteilte die "ungute Gleichgültigkeit", die gegenwärtig zubeobachten sei. Dies gefährde eine "offene Gesellschaft". Es sei dashohe Maß an Freiheit und Zusammenhalt, das Deutschland so attraktivmache. Viele Millionen Menschen übernähmen Ehrenämter und stärkten soein Gefühl für Heimat, für Verbundenheit mit Sprache und Kultur. "Dasist ein Schatz, den wir hüten müssen", sagte der CDU-Politiker. Spahnwird sich heute auf einer CDU-Regionalkonferenz in Bremen zusammenmit seinen Mitbewerbern Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merzden Fragen der Unions-Basis stellen.Spahn: AfD hat im Moment mehr Angst vor uns als umgekehrt"Ich würde als CDU-Vorsitzender in die AfD-Hochburgen gehen" -Werbung für offensive AuseinandersetzungOsnabrück. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der sich für denCDU-Vorsitz bewirbt, hat für eine offensive Auseinandersetzung mitder AfD geworben. "Die AfD hat im Moment mehr Angst vor uns alsumgekehrt", sagte Spahn im Interview mit der "Neuen OsnabrückerZeitung". "Ich würde als CDU-Vorsitzender in die AfD-Hochburgen gehenund die offene Diskussion anbieten", hob der 38-Jährige hervor. Ersei sicher, "viele AfD-Wähler wieder in die bürgerliche Mitte ziehen"zu können. Spahn, dem Meinungsforscher derzeit nur Außenseiterchanceneinräumen, unterstrich, dass er seine Kandidatur aufrecht erhaltenwerde. "Natürlich. Am Ende entscheiden nicht Umfragen oderJournalisten, sondern am 7. Dezember 1001 Delegierte auf demHamburger CDU-Bundesparteitag", betonte er. "Ich fühle mich gutgetragen und unterstützt", fügte er hinzu. Spahn wird sich heute aufeiner CDU-Regionalkonferenz in Bremen zusammen mit seinenMitbewerbern Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz den Fragender Unions-Basis stellen.