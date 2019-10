NOZ: CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer: Grüne müssen Klimakonzept auf den Tisch legen

Osnabrück (ots) - CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer: Grüne müssenKlimakonzept auf den Tisch legen"Nur zu sagen, das reicht nicht, reicht eben gerade nicht" -Ministerin mahnt Antworten anOsnabrück. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Grünenaufgefordert, in der Debatte um das Klimapaket "konkrete Vorschläge"vorzulegen. "Was genau die Grünen wollen und wie teuer ihre Plänewerden, da müssen jetzt Antworten auf den Tisch, damit wir in dieSachdebatte einsteigen können", erklärte Kramp-Karrenbauer imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". DieCDU-Bundesvorsitzende betonte: "Nur zu sagen, das reicht nicht,reicht eben gerade nicht." Es müsse jeder Verantwortung im Rahmeneines nationalen Klimakonsenses übernehmen, auch die Grünen.Kramp-Karrenbauer verteidigte den von der Koalition vereinbartenCO2-Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne beim 2021 beginnendenEmissionshandel, den die Grünen für zu niedrig halten. Der CO2-Preispro Tonne verteuere unmittelbar Benzin und Heizöl. "Weil das dieBürger sehr direkt trifft, steigen wir niedrig ein", sagte sie. DieGrünen hingegen redeten weniger über Preise, stattdessen mehr vonVerboten. "Sie sind halt nach wie vor Verbotspartei", kritisierte diePolitikerin, die auch Bundesverteidigungsministerin ist.+++___________________________________________________________________CDU-Bundesvorsitzende hält Deutschland für "zu kompliziert und zulangsam"Kramp-Karrenbauer: Wir haben keinen Geldmangel, sondern dasProblem, Projekte umsetzen zu könnenOsnabrück. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hält Deutschlandfür "zu kompliziert und zu langsam", wenn es um Bauvorhaben geht."Das muss sich ändern, und wir können es auch ändern", sagteKramp-Karrenbauer im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".Die CDU werde auf ihrem Bundesparteitag in einem Leitantrag zursozialen Marktwirtschaft unter anderem auch auf schnelle Planungdrängen. Das gerade von der Bundesregierung beschlossene Klimapaketschaffe bereits die Möglichkeit, Planungen zum Beispiel fürEnergieleitungen oder für Bahnstrecken zu beschleunigen und dann auchzügig umzusetzen. Zur Klage von Bundesfinanzminister Olaf Scholz(SPD), dass derzeit 15 Milliarden für Klimaschutz, Schulen,Digitalisierung und sozialen Wohnungsbau nicht abgerufen würden,bemerkte die Parteichefin: "Wenn Geld liegen bleibt, muss man immersehr selbstkritisch nach der Ursache schauen." Es sei unter anderemzu prüfen, ob Förderprogramme zu kompliziert und zu bürokratischseien. Der Appell des Bundesfinanzministers an Investoren, das Geldabzurufen, widerlege die These, wonach Deutschland einHaushaltsproblem habe. "Wir haben keinen Geldmangel, sondern dasProblem, Projekte umsetzen zu können. Genau da müssen wir ansetzen",sagte die Verteidigungsministerin. Alle Ministerien hätten es zudemin der Hand, ihre Förderprogramme unbürokratisch und leichtverständlich zu gestalten.+++Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell