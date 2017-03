NOZ: CDU-Politiker McAllister rechnet mit langwierigen Brexit-Verhandlungen

Osnabrück (ots) - CDU-Politiker McAllister rechnet mitlangwierigen Brexit-VerhandlungenEuropaabgeordneter: Übergangsfristen sind nötigOsnabrück. Der Chef des Auswärtigen Ausschusses im EU-Parlament,David McAllister (CDU), erwartet mit den Briten langjährigeVerhandlungen über den Austritt aus der EU. In einem Gespräch mit der"Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) sagte McAllister, dieangestrebten zwei Jahre würden nicht ausreichen: "Ein Abkommen, umdas zukünftige Verhältnis zu regeln, wird länger als die zwei Jahrefür die eigentlichen Austrittsverhandlungen benötigen." Er fügtehinzu: "Übergangsregelungen sind deshalb erforderlich." So sei esvorstellbar, dass für einen befristeten Zeitraum von wenigen Jahrenweiter europäisches Recht im Vereinigten Königreich Anwendung finde,etwa um in den Handelsbeziehungen einen Rückfall auf WTO-Regelungenzu verhindern. An diesem Mittwoch beginnt die zweijährigeVerhandlungsphase über die Trennung der Briten von der EU.Der Europapolitiker rechnet mit einem "Hard Brexit". Da die Britendeutlich gemacht hätten, dass sie auch den europäischen Binnenmarktund die Zollunion verlassen möchten, "läuft alles auf einen klarenSchnitt hinaus", sagte McAllister. Einen Rückzieher, also einen "Exitvom Brexit", erwartet der Politiker nicht: "Die offizielle Erklärungdes Austritts des Vereinigten Königreichs macht einen Rückzug von derBrexit-Entscheidung noch unwahrscheinlicher. Aber die Hoffnung stirbtzuletzt."McAllister forderte, die Verhandlungen müssten auf beiden Seitenprofessionell, transparent und fair verlaufen. Er sagte: "Unser Zielist es, auch künftig so eng wie möglich mit dem VereinigtenKönigreich zusammenzuarbeiten. Die Briten bleiben unser Nachbar,Handelspartner und Nato-Verbündeter."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell