NOZ: CDU-Politiker Friedrich Merz: FDP hat nicht bewiesen, dass man sie braucht

Osnabrück (ots) - CDU-Politiker Friedrich Merz: FDP hat nichtbewiesen, dass man sie brauchtEx-Unionsfraktionschef nennt Schwarz-Gelb nicht die alleindenkbare KombinationOsnabrück. Der CDU-Politiker Friedrich Merz sieht die FDP nach wievor in einem "Dilemma". Vor dem Bundesparteitag der Liberalen sagteMerz der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Bislang ist den Liberalen derBeweis nicht gelungen, dass man sie wirklich braucht." Das Problemder Freidemokraten sei, dass sie ihre "Unverzichtbarkeit im deutschenParteienspektrum nachweisen müssen", obwohl sie in Berlin nicht inder Regierung und nicht die stärkste Oppositionspartei im Bundestagseien. Nach Auffassung des früheren Unions-Fraktionschefs ist die FDP"ein möglicher Partner" der Union, aber Schwarz-Gelb sei nicht diealleinige denkbare Kombination. Alle Parteien der politischen Mittemüssten grundsätzlich miteinander koalieren können, betonte Merz. DieJahre, in denen die Union mit den Liberalen regiert hätten, seienallerdings "gute Jahre" gewesen. Den FDP-Ausstieg aus denSondierungen über ein Jamaika-Bündnis mit Union und Grünen Ende 2017nannte er "damals wie heute sehr bedauerlich". Es sei schade, dassdieses Bündnis nicht zustande gekommen sei, unabhängig von der Frage,welcher der beteiligten Unterhändler den größeren Anteil am Scheiternder Verhandlungen hatte. "Klar ist: Hätte es funktioniert, wäre unseine erneute Große Koalition erspart geblieben", betonte derWirtschaftsjurist.