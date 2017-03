NOZ: CDU-Politiker Bosbach hält nichts von Reisewarnungen für Türkei

Osnabrück (ots) - Bosbach hält nichts von Reisewarnungen fürTürkeiCDU-Politiker: Deutschland trägt keine Verantwortung fürSpannungenOsnabrück. Der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach lehnt ReisewarnungenDeutschlands für die Türkei nach niederländischem Vorbild derzeit ab.In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Dienstag)sagte Bosbach: "Eine Reisewarnung für die Türkei würde nicht nur zueiner weiteren Verschärfung des ohnehin angespanntendeutsch-türkischen Verhältnisses führen, sondern wäre auch miterheblich Rechtsfolgen verbunden." Allerdings müsse man die weitereEntwicklung in der Türkei beobachten.Bosbach forderte, die EU müsse zu einer einheitlichen Linie kommenund erklären, dass Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in der EUnicht erwünscht seien. "Das würde den türkischen Präsidenten Erdogansicher mehr beeindrucken als die ganze Bandbreite von der Erlaubnisbis hin zu Einreiseverboten."Zugleich verteidigte Bosbach die Bundesregierung unter KanzlerinAngela Merkel gegen Kritik an ihrem Kurs gegenüber Ankara. "Für dieSpannungen im deutsch-türkischen Verhältnis trägt ganz gewiss nichtDeutschland die Verantwortung", sagte der CDU-Innenexperte. "DieBundesregierung unternimmt nun wirklich alles, um weitereEskalationen zu vermeiden, ohne dass diese Haltung bislang vonErdogan erkennbar honoriert wurde."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell