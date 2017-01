NOZ: CDU-Generalsekretär weist Gabriel-Attacken auf Merkel zurück

Osnabrück (ots) - CDU-Generalsekretär weist Gabriel-Attacken aufMerkel zurückTauber: Noch-Parteichef spielt Opposition in der Regierung - "Mitdieser Strategie ist die SPD schon öfter gescheitert"Osnabrück. CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat die Angriffe desscheidenden SPD-Chefs Sigmar Gabriel auf die Europa- undFlüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zurückgewiesen."Die gemeinsamen Erfolge schlecht zu reden und Opposition in derRegierung zu spielen - mit dieser Strategie ist die SPD schon öftergescheitert. Das sollte der Noch-Parteichef eigentlich wissen", sagteTauber der Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag).Gabriel hatte im "Stern"-Interview erklärt, nach knapp zwölfJahren Führung durch Merkel und ihren Finanzminister WolfgangSchäuble (CDU) sei Europa "so tief gespalten wie noch nie". Scharfkritisierte der Minister auch die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin.Es sei "einfach naiv" bei der unkontrollierten Grenzöffnung "keinenzu fragen, aber hinterher von allen Solidarität zu verlangen".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell