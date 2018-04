NOZ: CDU-Fraktion drängt SPD-Innenminister Pistorius zu Tempo bei Polizeigesetz

Osnabrück (ots) - NOZ: CDU-Fraktion drängt SPD-InnenministerPistorius zu Tempo bei PolizeigesetzFraktionsvize Schünemann kritisiert "behäbigen Regierungsstil" undhat "Gesprächsbedarf"Osnabrück. Die CDU-Fraktion im Landtag drängt SPD-InnenministerBoris Pistorius zu einer schnelleren Reform des niedersächsischenPolizeigesetzes. "Wir regieren in Berlin und auch hier inNiedersachsen in einer Großen Koalition. Deshalb ist es notwendig,dass wir die Polizeigesetznovelle jetzt in diesem Jahr sehr schnellumsetzen", sagte CDU-Fraktionsvize Uwe Schünemann der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch). Im Koalitionsvertrag hatten SPD undCDU verabredet, das neue Polizeigesetz noch im Laufe dieses Jahres zuverabschieden. Um dies zu gewährleisten, hätte das Kabinett nachEinschätzung Schünemanns spätestens bei der Sitzung am 10. Aprileinen Gesetzentwurf des Ministeriums hätte freigeben müssen. "Das istaber nicht geschehen und nun ist es fast nicht mehr möglich, denZeitplan umzusetzen", sagte Schünemann.Er habe Pistorius deshalb bereits am 8. März in einem Schreiben umPriorisierung gebeten, sagte der CDU-Politiker der NOZ. Er habe aberbis heute keine Rückmeldung darauf erhalten. "Ich bin schonirritiert. Wenn ich einem Minister einen Brief schreibe, erwarte icheine zeitnahe Antwort", sagte der Fraktionsvize. "Ich erwarte vomInnenminister, dass es in Zukunft ein Miteinander in Sachen InnereSicherheit gibt. Wir könnten mehr auf den Weg bringen, wenn wirgemeinsam arbeiten und auch das Gespräch miteinander suchen." Er habeden Eindruck, "dass sich die SPD von dem behäbigen Regierungsstil ausder rot-grünen Zeit noch nicht verabschiedet hat", sagte Schünemann.Laut Schünemann fordert die CDU eine deutliche Verschärfung deraktuellen Rechtslage. "Die Befugnisse der Polizei dürfen nicht hinterdenen des BKA-Gesetzes zurückstehen", forderte er. "Es gibtGesprächsbedarf mit dem Innenminister. Wir haben einen engen Zeitplanund bekommen keine Antwort", sagte Schünemann. Der CDU-Politikerkritisierte auch indirekt die derzeitige Dienstreise von Pistorius inJapan. "Ich gönne jedem auch Auslandsaufenthalte. Aber im Momenthaben wir Hausaufgaben. Und die müssen zuerst erledigt werden." EineKoalitionskrise gebe es aber nicht: "Ich gehe davon aus, dass wir unsin Zukunft zusammenraufen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell