NOZ: CDU-Außenpolitiker stellt sich hinter mögliche Beteiligung der Bundeswehr an Syrien-Einsatz

Osnabrück (ots) - CDU-Außenpolitiker stellt sich hinter möglicheBeteiligung der Bundeswehr an Syrien-EinsatzHardt: Chemiewaffenbeschluss des UN-Sicherheitsrates durchsetzen -FDP mahnt Einbeziehung des Bundestags anOsnabrück. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen(CDU) erhält Rückendeckung aus der eigenen Partei für einen möglichenEinsatz der Bundeswehr im Syrien-Konflikt. "Sollte es zu einemerneuten Einsatz von Giftgas kommen, dann sollte Deutschland seineBeteiligung an einer Reaktion auf der Seite des Völkerrechts nichtvon vornherein ausschließen, insbesondere dann nicht, wenn unsereFähigkeiten gebraucht werden", sagte der außenpolitischer Sprecherder CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Jürgen Hardt, der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Dienstag). Es gebe einen eindeutigen Beschlussdes UN-Sicherheitsrates, dass Syrien sämtliche Chemiewaffenvernichten muss. "Was ist dieser Beschluss Wert, wenn er nicht auchdurchgesetzt wird", sagte Hardt weiter.Die Liberalen warnen vor einem Einsatz der Bundeswehr in Syrienohne Konsultation des Parlaments. "Uns Freien Demokraten ist eswichtig, dass der Deutsche Bundestag befragt wird, bevor dieBundeswehr als Parlamentsarmee in einen möglichen Einsatz geschicktwird", sagte der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, BijanDjir-Sarai, der "NOZ": "Wenn Giftgas zum Einsatz kommt, darf dieinternationale Gemeinschaft nicht tatenlos zusehen, Reaktionen müssenfolgen."