NOZ: CDU-Außenexperte: Trump hat Europa ein Stück weit zusammengeschweißt

Osnabrück (ots) - CDU-Außenexperte: Trump hat EuropazusammengeschweißtHardt überzeugt: Zusammenarbeit zwischen Berlin und Washingtonläuft - USA kommen bei Armuts- und Schuldenbekämpfung nicht voranOsnabrück. Ein Jahr nach der Wahl von Donald Trump zumUS-Präsidenten hat das transatlantische Verhältnis nach Ansicht desaußenpolitischen Sprechers der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag keinennachhaltigen Schaden genommen. "Die alltägliche Zusammenarbeit mitWashington funktioniert sowohl auf der parlamentarischen wie auch aufder Regierungsebene gut und gibt keinen Anlass zu aktueller Sorge",sagte Jürgen Hardt (CDU) im Gespräch mit der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Mittwoch). Für die Europäische Union sei "die Wahl Trumpsein Weckruf gewesen, sich in Ergänzung zur Zusammenarbeit mit den USAzum Beispiel in der Nato stärker auf die eigenen Kräfte zu besinnenund auf die europäische Karte zu setzen. Insofern hat Trump dieEuropäer ein Stück weit zusammengeschweißt", sagte derCDU-Außenexperte.Hardt betonte weiter: "Die Wahl Trumps hat den Europäern geholfen,den Tiefpunkt der Befindlichkeit nach dem Austrittsvotum der Britenzu überwinden." Vor allem im Bereich der Außen- undSicherheitspolitik sei Europa "sicher auch infolge der Trump-Politikein gutes Stück vorangekommen. Auch die osteuropäischen Staaten sindseit seiner Wahl auf dem Gebiet interessierter", sagte Hardt.Die intakte Kooperation auf Arbeitsebene zwischen Berlin undWashington dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die zweiwesentlichen Merkmale der Trump'schen Politik "Unsicherheit undStillstand" seien. "So fehlen beispielsweise die versprochenenImpulse für eine Verbesserung der Infrastruktur im Land. Und auch aufder Ebene der sozialen Absicherung geht es nicht voran. Bislang istes nicht gelungen, ärmere Bevölkerungsschichten näher an denWohlstand heranzuführen", sagte Hardt und warnte: "Die bestehendeArmut verschärft das gesellschaftliche Klima in den USA." Zudementwickle sich die anhaltende Verschuldung der USA zu einem immergrößeren Risiko. "Präsident Trump hat bei der Bekämpfung derNeuverschuldung keine sichtbaren Erfolge erzielt. Dafür wäre es aberhöchste Zeit", sagte Hardt weiter, der auch Koordinator für dietransatlantische Zusammenarbeit im Bundesaußenministerium ist.Derzeit deutet laut Hardt vieles darauf hin, dass Trump die vollenvier Jahre im Amt bleiben werde. "Ich gehe nicht davon aus, dass ervon sich aus aus dem Amt scheiden wird. Für noch unwahrscheinlicherhalte ich ein erfolgreiches Amtsenthebungsverfahren", sagte Hardt.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell