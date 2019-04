NOZ: Nach Busunglück auf Madeira: Söhne bangen um falsche Mutter

Osnabrück (ots) - Nach Busunglück auf Madeira: Söhne bangen umfalsche MutterOpfer offenbar verwechselt - Stiefmutter der Männer starb nachUnfall auf portugiesischer InselNeumünster/Osnabrück. Nach dem Busunglück Mitte April auf Madeiramit 29 Toten hat es offenbar eine tragische Verwechslung gegeben:Fünf Tage lang bangten zwei Männer aus Neumünster(Schleswig-Holstein) in Köln am Krankenbett einer fremden Frau, diesie für ihre schwer verletzte Stiefmutter hielten. Nach einemZahnabgleich an den Todesopfern stellte sich am vergangenen Freitagaber heraus, dass nicht nur der Vater der Männer (80) bei dem Unfallums Leben gekommen war, sondern auch ihre Stiefmutter (67). Dasberichten der "Holsteinische Courier" und die "Neue OsnabrückerZeitung".Die im Kölner Krankenhaus liegende schwer verletzte Frau stammtdemnach aus Hannover. Sie war laut Angaben des vermeintlichen Sohnesnach dem Busunfall ins künstliche Koma versetzt worden. Vor demRücktransport von Madeira nach Deutschland mit einem Bundeswehr-Jethätten Einsatzkräfte die Frau aufgeweckt und gebeten, mit Hilfe einerBuchstabentafel ihren Namen zu nennen. Dabei müsse es zu einemMissverständnis gekommen sein.Die Frau in der Kölner Klinik habe eine ähnliche Statur wie ihreStiefmutter, stark geschwollene Augen und ein entstelltes Gesicht,schilderten die Stiefsöhne gegenüber den Zeitungen. "Es war nicht zuerkennen, dass das nicht unsere Mutter ist", sagte einer der Männeraus Neumünster. Zudem seien ihnen in der Kölner Unfallklinik auchpersönliche Dinge der Stiefmutter ausgehändigt worden, etwa dasPortemonnaie und ihr Führerschein.Am Freitag vergangener Woche habe die Kriminalpolizei die Männerinformiert, dass es sich um eine Verwechslung handele. DieStiefmutter der Neumünsteraner sei bei dem Unfall ums Leben gekommenund zwischenzeitlich identifiziert worden. Eine offizielleBestätigung des BKA dafür war bis Montagabend nicht zu bekommen. Auchdas Auswärtige Amt äußerte sich auf Anfrage der Zeitungen nicht zudem Fall. Man arbeite bei der Aufarbeitung des Unfalls mit denportugiesischen Behörden zusammen, gebe aber keine Auskunft zuEinzelfällen, hieß es.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell