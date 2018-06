NOZ: Burkini-Debatte: AfD-Vize-Fraktionschefin greift SPD an: Willy Brandt würde sich im Grabe umdrehen

Osnabrück (ots) - Burkini-Debatte: AfD-Vize-Fraktionschefin greiftSPD anVon Storch: Willy Brandt würde sich im Grabe umdrehenOsnabrück. In der Debatte um Burkinis für muslimische Mädchen imSchwimmunterricht hat AfD-Vize-Fraktionschefin Beatrix von Storch dieSPD scharf angegriffen. Von Storch sagte der "Neuen OsnabrückerZeitung" (Dienstag): "Willy Brandt würde sich im Grabe umdrehen, wenner sehen würde, was aus seiner Partei geworden ist." Die SPDunterstütze Sonderrechte für fundamentalistische Muslime, die sichnicht den deutschen Regeln anpassen wollten. "Das mag die Erklärungfür den Niedergang der SPD als Volkspartei sein. Zu recht", sagte vonStorch.Damit reagierte die Vize-Fraktionschefin der AfD aufBundesfamilienministerin Franziska Giffey von der SPD, die offendafür ist, Burkinis - also Ganzkörper-Badeanzüge - an Schulen zuerlauben. Von Storch: "Dass die SPD sich für Burkinis imSchwimmunterricht stark macht, zeigt deren Bereitschaft dieIslamisierung nicht nur hinzunehmen, sondern voranzutreiben."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell