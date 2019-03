NOZ: Bundeswehr-Generalinspekteur hofft nach INF-Aus auf neuen Rüstungskontrollprozess

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - Bundeswehr-Generalinspekteur hofft nach INF-Ausauf neuen RüstungskontrollprozessGeneral Zorn spricht sich für einen "kontinuierlichen" Anstieg desdeutschen Verteidigungsetats ausOsnabrück. Der Generalinspekteur der Bundeswehr sieht trotz desdrohenden Aus für den INF-Vertrag zur Abrüstungskontrolle keinemilitärische Notwendigkeit zur Stationierung neuer Atomwaffen inDeutschland. "Aus militärischen Gründen ist es nicht nötig.Angesichts der heutigen Technologien brauchen wir keine Stationierungvon festen Systemen auf irgendwelchen Territorien", sagte GeneralEberhard Zorn im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".Abwehr lasse "sich heute mobil aus der Luft oder zur See gestalten".Nachdem Russland wiederholt gegen den INF-Vertrag verstoßen habensoll, hatten die USA ihren Rückzug aus dem Abkommen angekündigt. AuchMoskau fühlt sich nicht länger daran gebunden. "Ich wünsche mir, dasswir wieder in einen Rüstungskontrollprozess hineinkommen, nicht nurunter Einbindung Russlands und der USA, sondern auch weiterer Staatenwie China", sagte Zorn weiter und fügte hinzu: "Wir werden in derNato gemeinsam eine ausgewogene und angemessene Antwort finden."Damit die Bundeswehr den international eingegangenenVerpflichtungen nachkommen könne, muss sich nach Ansicht desGeneralinspekteurs der Wehretat weiter erhöhen. "Mein Wunsch ist es,dass die Verteidigungsausgaben weiter kontinuierlich ansteigen undnicht auf einer Zick-Zack-Linie", sagte Zorn zur aktuellen Debatte umden Verteidigungshaushalt für 2020. "Kontinuität ist aus planerischerSicht wichtig, auch weil es die Verlässlichkeit gegenüber unserenPartnern erhöht, mit denen wir multinational zusammenwirken müssen.Und auch für die heimische Industrie sind Kontinuität undPlanungssicherheit wichtig."Nach Ansicht des ranghöchsten Soldaten der Bundeswehr registrierendie Nato-Partner durchaus die immer wiederkehrende Debatte über dieHöhe des Verteidigungshaushalts. Vor allem kleinere Nato-Staaten, dienicht die militärischen Fähigkeiten wie Deutschland hätten, "prüfenuns besonders auf Glaubwürdigkeit, weil wir gesagt haben wir sindeure Partner", betonte Zorn im Gespräch mit der "NOZ". "Wir werdenalles tun, um dem Vertrauen, das man uns entgegenbringt, gerecht zuwerden. Und wir wollen uns als Führungsnation beweisen".Generalinspekteur sieht Bundeswehr beim Personal auf gutem WegZorn: Bewerberaufkommen steigt - Schwierigkeiten inSpezialbereichenOsnabrück. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn,sieht die Truppe beim Personalaufbau auf gutem Weg. "Trotz derTatsache, dass demographiebedingt die Zahl der Schulabgänger sinkt,haben wir ein ansteigendes Bewerberaufkommen", sagte Zorn imInterview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Der General betonte:"In den ersten drei Monaten dieses Jahres haben wir im Vergleich zumVorjahr einen Anstieg um sechs Prozent bei den Bewerbern. Das zeigt,dass wir ein ganz attraktives Angebot haben". Schwierigkeiten gebe esallerdings weiterhin "in Spezialbereichen, die auch in der freienWirtschaft nachgefragt sind". Dort sei es nach wie vor schwierig,Leute zu gewinnen. Zorn nannte die Bereiche "Informationstechnik,Logistik, Personalwesen, Ärzte". Dort müsse die Bundeswehr bei derPersonalgewinnung "noch fleißig arbeiten".Insgesamt seien 13 bis 15 Prozent aller Stellen bei der Bundeswehrvakant, in Einzelbereichen liege die Quote höher. Vor dem"Hintergrund der Auftragslast" bleibe es "für die Truppe also nocheine Weile anspruchsvoll. Neben den Auslandseinsätzen hat die Landes-und Bündnisverteidigung ja wieder eine viel größere Bedeutung als inden vergangenen drei Jahrzehnten", betonte Zorn.Zufrieden zeigte sich der Generalinspekteur mit dem Bildungslevelder Bewerber. "Wir sind in der glücklichen Situation, dass nahezualle unserer eingeplanten Bewerber einen Schulabschluss haben. Mehrals drei Viertel haben die Mittlere Reife oder höher. Bei denOffizieren liegt der Anteil von Abiturienten oder Bewerbern mitabgeschlossenem Studium sogar bei 99 Prozent", sagteGeneralinspekteur Zorn der "NOZ" weiter.Generalinspekteur sieht keine Notwendigkeit für eine Aufstockungder Bundeswehr in AfghanistanZorn: "Sind gut aufgestellt"Osnabrück. Generalinspekteur Eberhard Zorn hat die Verlängerungdes Bundeswehreinsatzes in Afghanistan durch den Bundestag begrüßt."Mit Blick auf das Erreichte und mit Respekt für das, was unsereSoldaten geschafft haben, wäre meine Empfehlung tatsächlich, dasErreichte in Afghanistan noch eine Weile zu sichern", sagte Zorn der"Neuen Osnabrücker Zeitung". Eine mögliche Aufstockung der Truppesieht er "im Moment nicht. Mit den Kräften, die wir für unserenAuftrag zu Training, Ausbildung und Beratung haben, sind wir gutaufgestellt", betonte Zorn.Für den Fall, dass die USA ihre Soldaten "komplett" abzögen, könneauch die Bundeswehr nicht in Afghanistan bleiben. "Das gilt auch fürdie vielen anderen Verbündeten. Was wir alle dringend von denAmerikanern brauchen, sind Luftnahunterstützung, Krankenversorgung,Aufklärung", sagte Zorn und vermutete aber: "Das würden dieAmerikaner auch kaum abziehen. 