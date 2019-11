NOZ: Bundestagsvizepräsident Kubicki: Brandner-Abwahl muss ein einmaliger Vorgang bleiben

Osnabrück (ots) - Bundestagsvizepräsident Kubicki: Brandner-Abwahl muss eineinmaliger Vorgang bleiben"Ablösung vom Vorsitz des Rechtsausschusses berechtigt" - FDP-Politiker siehtRechte der AfD davon "nicht berührt"Osnabrück. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat die Abwahl desumstrittenen AfD-Abgeordneten Stephan Brandner vom Vorsitz des Rechtsausschussesbegrüßt. "Dieser Vorgang ist bisher einmalig in der deutschenParlamentsgeschichte. Ich hoffe, dass sich so etwas nicht wiederholt", sagteKubicki der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Er nannte den Schritt "berechtigt".Viele Akteure aus Richterschaft, Anwaltschaft und aus weiteren Organisationen imjuristischen Bereich hätten sich wegen des Auftretens des AfD-Politikersöffentlich beschwert. "Auch sein Verhalten gegenüber Kolleginnen und Kollegendes Deutschen Bundestages war unangemessen", betonte der FDP-Politiker. Weilsich die Abberufung ausschließlich auf die Person Stephan Brandner beziehe,werde auch das Recht der AfD nicht berührt, ein Mitglied ihrer Fraktion zumVorsitzenden des Rechtsausschusses wählen zu lassen. Es gebe im Übrigen andereAfD-Ausschussvorsitzende, die sich "anders verhalten als Herr Brandner".Der AfD-Politiker aus Thüringen hatte Wirbel ausgelöst, als er auf Twitter dieVerleihung des Bundesverdienstkreuzes an den AfD-kritischen Rocksänger UdoLindenberg mit der Bemerkung "Judaslohn" kommentierte. Zuvor hatte der 53 Jahrealte Jurist bereits abschätzige Reaktionen auf den Terroranschlag von Halle mitzwei Toten und mehreren Verletzten geteilt und damit Empörung hervorgerufen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell