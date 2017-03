NOZ: Bundesregierung will Stilllegung von Brennelementefabrik per Gutachten prüfen lassen

Osnabrück (ots) - Bundesregierung will Stilllegung vonBrennelementefabrik per Gutachten prüfen lassenRechtssichere Schließung von Nuklearanlagen in Lingen und Gronausoll untersucht werdenOsnabrück. Die Bundesregierung will prüfen lassen, inwieweit sichdie Brennelementefabrik in Lingen und die Urananreicherungsanlage inGronau rechtssicher stilllegen lassen. Das berichtet die "NeueOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch) unter Berufung auf eine Antwort desBundesumweltministeriums auf eine Anfrage des Linken-AbgeordnetenHubertus Zdebel. Beide Anlagen dürfen bislang ungeachtet desdeutschen Atomausstiegs weiter produzieren. EineMinisteriumssprecherin bestätigte der "NOZ", dass mit einem Gutachtennun die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Schließung der beidenFabriken in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen untersucht werdensollen. "Die Erarbeitung des Gutachtens ist sehr umfangreich und wirdsich einige Monate hinziehen", so die Sprecherin. Erste Ergebnissewerde es frühestens im Mai geben.Am Dienstag hatte der WDR über mehrere Lieferungen aus Lingen andas Atomkraftwerk Tihange in Belgien berichtet. Die Reaktoren in derNähe von Aachen gelten als pannenanfällig. Die Bundesregierung hatteBelgien gebeten, die Anlagen abzuschalten. Atomkraftgegner undNordrhein-Westfalens Umweltminister Johannes Remmel (Grüne)kritisierten, dass der Meiler mit Brennelementen aus Deutschland amLaufen gehalten werde. Das Bundesministerium erklärte, es habe keinerechtliche Möglichkeit bestanden, den Export zu untersagen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabr?cker Zeitung, übermittelt durch news aktuell