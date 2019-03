NOZ: Bundesregierung erkennt Gesandten von Venezuelas Interimspräsident Guaidó nicht als Botschafter an

Finanztrends Video zu



Osnabrück (ots) - Bundesregierung erkennt Gesandten von VenezuelasInterimspräsident Guaidó nicht als Botschafter anAuswärtiges Amt: Politische Rahmenbedingungen für neuePräsidentschaftswahlen in Venezuela noch nicht erfüllt - LinkeHänsel: Berlin hat sich ins Abseits manövriertOsnabrück. Die Bundesregierung wird den vom selbsternanntenvenezolanischen Übergangspräsidenten Juan Guaidó nach Berlinentsandten diplomatischen Vertreter nicht als Botschafterakkreditieren. Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes aufeine Anfrage der Linkspartei hervor, die der "Neuen OsnabrückerZeitung" vorliegt. Demnach hat die Bundesregierung den von Guaidóentsandten Otto Gebauer am 13. März 2019 erstmals "als persönlichenVertreter von Interimspräsident Guaidó" empfangen, mit dem manpolitische Gespräche führe. "Weitere Schritte sind nicht geplant",heißt es in dem Antwortschreiben.Vor allem Spanien hatte im Kreis der EU-Staaten offenbar daraufhingewirkt, dass die Repräsentanten Guaidós in der EU keinenDiplomatenstatus und keinerlei Vorrechte erhalten sollten. Dasverlautete aus Diplomatenkreisen. So sei auch die Anerkennung Guaidóspolitischer Natur und mit keinerlei Rechtswirkung verbunden; mankönne nicht einfach ausblenden, dass die tatsächliche Macht im Landimmer noch bei Maduro liege. Weitgehend einig sind sich dieMitgliedstaaten darin, Venezuelas Diplomaten nicht auszuweisen.Venezuela leidet seit Monaten unter dem Machtkampf zwischen demlinkspopulistischen Präsidenten Nicolas Maduro und dem von den USAunterstützten Juan Guiadó. Er hatte sich Im Januar als Präsidentausgerufen und dabei auf die Verfassung des Landes bezogen. Diemaximale Amtszeit eines Interimspräsidenten von 30 Tagen istinzwischen überschritten; bis dato sind keine Neuwahlen ausgerufen."Hierfür sind die politischen Rahmenbedingungen aus Sicht derBundesregierung nicht erfüllt", heißt es in der Antwort desAuswärtigen Amts ans Parlament."Die Bundesregierung hat sich mit der Anerkennung von Herrn Guaidóals Interimspräsidenten von vornherein ins völkerrechtliche Abseitsmanövriert", sagte die Linke-Außenpolitikerin Heike Hänsel unsererRedaktion. Das habe nun offenbar dazu geführt, "dass sie zurückrudertund eine Akkreditierung des sogenannten Botschafters von HerrnGuaidó, Otto Gebauer, der an einem Putschversuch im Jahr 2002 führendbeteiligt war, ausschließt".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell