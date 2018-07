NOZ: Bundesregierung: Zugverkehr zwischen Deutschland und Niederlanden wird stark wachsen

Osnabrück (ots) - Bundesregierung: Zugverkehr zwischen Deutschlandund Niederlanden wird stark wachsen6,6 Millionen Passagiere im Jahr 2030 erwartet - Auch Güterverkehrnimmt zuOsnabrück. Der Zugverkehr zwischen Deutschland und denNiederlanden wird nach Schätzungen der Bundesregierung in dennächsten Jahren stark zu nehmen. Das berichtet die "Neue OsnabrückerZeitung" (Samstag) unter Berufung auf eine Antwort desBundesverkehrsministeriums auf Anfrage der Grünen. Demnach sollen2030 insgesamt 6,6 Millionen Menschen die Grenze per Zug überqueren -50 Prozent mehr als noch im Jahr 2010 mit 4,4 Millionen Passagieren.Beim Güterverkehr auf der Schiene geht die Bundesregierung im selbenZeitraum von einer Zunahme von 22 Prozent auf dann 30,2 MillionenTonnen aus.Bahnübergänge zwischen Deutschland und den Niederlanden bestehenunter anderem in Emmerich (Nordrhein-Westfalen) und Bad Bentheim inNiedersachsen. Weiter nördlich ist die grenzüberschreitendeBahnverbindung unterbrochen: 2015 zerstörte ein Frachtschiff dieFriesenbrücke bei Weener (Landkreis Leer), die bis datogrenzüberschreitende Regionalzüge passierten. Bis 2024 soll eine neueBrücke für 66 Millionen Euro stehen. Aus den Niederlanden besteht derWunsch, eine Schnellzug-Verbindung zwischen Groningen und Bremeneinzurichten. Dazu fehle aber auf deutscher Seite die nötigeInfrastruktur. Man dränge darauf, dass der Zeitplan beim Brückenbaueingehalten werde, sagte eine Sprecherin der Provinz Groningen derZeitung "Dagblad van het Noorden".Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Filiz Polat kritisierte, dasssich die Bundesregierung allein auf den Ausbau der Strecke vomRuhrgebiet in Richtung Rotterdam konzentriere und das Netz zwischenden Niederlanden und Niedersachsen vernachlässige. Hier besteht nurder Übergang in Bad Bentheim. "Gerade in Ostfriesland könnte man miteinem guten grenzüberschreitenden Bahnverkehr auch touristisch nochungenutzte Potenziale heben", sagte Polat.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell