NOZ: Bundesregierung: Weltkriegs-Munition im Meer verursacht Krebs bei Fischen

Osnabrück (ots) - Bundesregierung: Weltkriegs-Munition im Meerverursacht Krebs bei FischenFDP fordert Räumung von Sprengstoffen - Ministerium sieht keineNotwendigkeitOsnabrück. Weltkriegs-Munition in Nord- und Ostsee verursacht wohlTumore bei Fischen. Das teilte die Bundesregierung jetzt auf Anfrageder FDP mit, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Demnach hättenUntersuchungen des bundeseigenen Thünen-Instituts am Rande einesmunitionsbelasteten Teils der Kieler Bucht gezeigt, dass bei einerspeziellen Plattfisch-Art 17 Prozent der Tiere Lebertumore aufwiesen."Die Befallsrate ist verglichen mit den Befunden aus den unbelastetenKontrollgebieten der Kieler Bucht, aber auch aus denUntersuchungsgebieten in der Nordsee, als sehr hoch einzuschätzen",schreibt das Bundesumweltministerium. Es sei davon auszugehen, dassdie Tumore mit der Belastung durch den Sprengstoff oder dessenAbbauprodukte in Verbindung stünden. Informationen zur Belastungweiterer Speisefische oder der Umwelt insgesamt lägen bisher nichtvor, so das Ministerium. Entsprechende Untersuchungen dauerten an.Der FDP-Bundestagsabgeordnete Olaf in der Beek nannte das in der"NOZ" "schlichtweg verantwortungslos und nicht länger hinnehmbar."Das Mitglied des Umweltausschusses im Bundestag forderte: DieBundesregierung müsse sich mit den norddeutschen Bundesländern "anden Tisch setzen und die Bomben aus dem Meer holen." Zuvor hatte sichbereits Schleswig-Holsteins Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU)für eine Räumung belasteter Gebiete ausgesprochen. DasBundesumweltministerium sieht dazu aber keine Veranlassung. Esschreibt in der Antwort: Eine "großräumige Gefährdung der maritimenUmwelt" sei weder erkennbar noch zukünftig zu erwarten. "Innerhalbder Versenkungsgebiete ist bislang keine großflächige Beräumunggeplant."In Nord- und Ostsee sind nach dem Zweiten WeltkriegHunderttausende Tonnen Kampfmittel versenkt worden - darunter auchchemische Kampfstoffe. In der Nordsee sind den Behörden 21munitionsbelastete Flächen bekannt, in der Ostsee 50. Bei 21 weiterenFlächen besteht der Verdacht, so Angaben des LandesSchleswig-Holstein.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell