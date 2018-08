NOZ: Bundesregierung: Schnellerer und höherer Anstieg des Meeresspiegels möglich

Osnabrück (ots) - Bundesregierung: Schnellerer und höherer Anstiegdes Meeresspiegels möglichStrategie zum Umgang mit Anstieg wird noch erarbeitet - Grünefordern konsequenten KlimaschutzOsnabrück. Die Bundesregierung schließt nicht aus, dass derMeeresspiegel an Nord- und Ostsee deutlich höher und schneller steigtals bislang angenommen. Das geht aus einer Antwort desUmweltministeriums auf eine Anfrage der Grünen hervor, die der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (Mittwoch) vorliegt. Darin schreibtUmwelt-Staatssekretär Florian Pronold (SPD) unter Berufung aufForschung zu dem Thema: "Neue Arbeiten in diesem Zusammenhang lassenes möglich erscheinen, dass es zu einem höheren und beschleunigtenAnstieg des Meeresspiegels kommen kann, als bislang [...] angenommenworden war."Bislang gelten die Schätzungen des Weltklimarates IPCC. Der hatte2013 errechnet, dass Ozeane und Meere bis Ende des 21. Jahrhundertsum 26 bis 55 Zentimeter ansteigen - unter der Voraussetzung, dass dieMenschheit den Ausstoß klimaschädlicher Gase stark reduziert. Erfolgtdas nicht, könnte der Anstieg mit bis zu 82 Zentimeter deutlich höherausfallen. Neuere wissenschaftliche Untersuchungen hatten zuletztergeben, dass auch noch extremere Varianten denkbar seien.Bereits bei den Annahmen aus dem Jahr 2013 kann dieBundesregierung für die deutschen Inseln und Küsten nicht sagen,"inwieweit mögliche Gebiete unbewohnbar sein werden". EinArbeitskreis von Bund und Ländern arbeite "an einer Strategie zumUmgang mit dem Meeresspiegelanstieg", schreibt StaatssekretärPronold.Grünen-Bundestagsabgeordnete Julia Verlinden sprach von "düsterenAussichten" für die Küstenregionen und Inseln. "Wir brauchen endlicheine konsequente Klimaschutzpolitik, um einen noch viel stärkerenAnstieg des Meeresspiegels zu verhindern", so Verlinden. Diesebedeute ein Umsteuern in Landwirtschaft, im Verkehr und in derEnergieversorgung.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell