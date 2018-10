NOZ: Bundesregierung: 2018 noch kein Ausstieg aus dem millionenfachen Kükentöten

Osnabrück (ots) - Bundesregierung: 2018 noch kein Ausstieg aus demmillionenfachen KükentötenAlternativverfahren laut Wirtschaft ab kommendem Jahr imPraxisbetrieb - Grüne fordern Geld für kleine BrüteiernOsnabrück. Dieses Jahr wird es nichts mehr mit dem Ausstieg ausdem millionenfachen Töten männlicher Küken. Das geht aus einerAntwort der Bundesregierung auf Anfrage der Grünen-Fraktion hervor,berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Demnach wird es nachEinschätzung des Landwirtschaftsministeriums dieses Jahr zwar nochzum ersten Einsatz von Maschinen zur Geschlechtsbestimmung im Eikommen. Eine branchenweite Umsetzung und der damit verbundeneAusstieg aus dem Kükentöten sei aber erst "bis zur Mitte derLegislaturperiode" Ziel, schreibt Staatssekretär Hans-Joachim Fuchtel(CDU).Bislang werden jedes Jahr mehr als 40 Millionen männliche Kükendirekt nach der Geburt vergast, weil sie weder Eier legen nochschnell genug Fleisch ansetzen. Größter Eierproduzent in Deutschlandist Niedersachsen, hier werden die meisten Küken vergast. Noch EndeApril hatte Niedersachsens Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU)im Interview mit der "NOZ" gesagt: "Ich gehe davon aus, dass ab dem1. Januar 2019 mit dem Kükentöten Schluss ist." Dem ist nun wohlnicht so.Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbandes der deutschenGeflügelwirtschaft (ZDG) sagte der "NOZ" zum Zeitfenster desAusstiegs: "Die Aussage der Bundesregierung ist aus unserer Sichtdurchaus realistisch." Die zwei denkbaren Alternativverfahren "werdensicher erst im Jahr 2019 in die Praxisphase übergehen können."Friedrich Ostendorff, agrarpolitischer Sprecher der Grünen imBundestag, konstatierte, dass es mit der aktuellen Bundesregierungbeim Tierschutz in Deutschland nicht vorangehe. Das Kükentöten sei"ethisch falsch und nicht tragbar". Bundesministerin Julia Klöckner(Grüne) müsse Förderprogramme auflegen, um kleineren Brütereien beider Anschaffung der Maschinen zu helfen. Laut Bundesregierung sindbislang knapp fünf Millionen Euro in die Erforschung derAlternativtechniken geflossen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell