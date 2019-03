NOZ: Bundespolizei gerät wegen Speicherung von Bodycam-Aufnahmen bei Amazon unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Osnabrück (ots) - Bundespolizei gerät wegen Speicherung vonBodycam-Aufnahmen bei Amazon unter DruckDatenschutzbeauftragter hält Praxis für rechtswidrig - Grüne:"Deutscher Anbieter wäre möglich"Osnabrück. Die Bundespolizei gerät wegen der Speicherung vonBodycam-Aufnahmen auf Servern des US-Anbieters Amazon zunehmend unterDruck. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber fordert, sofortzu einem deutschen Cloud-Anbieter zu wechseln und die sensiblenAufnahmen der Körperkameras dort zu speichern. Kelber erklärtegegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Wir haben bereits 2018der Bundespolizei und dem Bundesinnenministerium mitgeteilt, dass wirdie Speicherung der Bodycam-Daten in der Amazon Cloud fürrechtswidrig halten." Die Regierung habe seine damalige Forderung, zueinem deutschen Anbieter zu wechseln, ignoriert: "Im Ergebnis mussdie Bundespolizei daher zwingend das aktuell praktizierte Verfahrenumstellen."Kelber hat massive Datenschutzbedenken, weil ein Zugriff vonUS-Behörden auf die Bodycam-Daten nicht ausgeschlossen werden könne.Seiner Kenntnis nach würden die Daten in der Amazon-Cloud bearbeitetund dafür zwingend entschlüsselt: "Auch der Umstand, dass die Daten -nach Aussage der Bundespolizei - verschlüsselt in der Cloudgespeichert werden, ändert nichts an meiner kritischen Haltung."Bemerkenswert sei auch, dass die Bundespolizei ihn zwar über dasProjekt frühzeitig informiert, "die Information über die Speicherungvon Daten in der Amazon-Cloud allerdings bis kurz vor Schlussverschwiegen" habe.Zudem zeige sich, dass die Aussage der Bundespolizei, es habekeine anderen Anbieter mit einer entsprechenden Zertifizierunggegeben, nicht mehr zu halten ist. Das belegen Antworten derBundesregierung auf parlamentarische Nachfragen desGrünen-Abgeordneten Konstantin von Notz, die der "NOZ" vorliegen.Darin räumt die Regierung ein, dass es durchaus andere Anbieter gibt,die die notwendige Zertifizierung vom Bundesamt für Sicherheit in derInformationstechnik (BSI) besitzen, "darunter auch deutsche Anbieter,zum Beispiel Deutsche Telekom, SAP sowie Cancom Pironet". Letztererist ein deutscher Multi Cloud-Provider. Der Grünen-Fraktionsvize vonNotz sagte: "Es wäre ein Leichtes gewesen, einen deutschen Anbieterzu wählen." Er bemängelte "fehlende Sensibilität bezüglich desbestmöglichen Schutzes hochsensibler Bilder": "Hierdurch wird dasVorhaben insgesamt diskreditiert."Die Bundespolizei rüstet ihre Streifen schrittweise mit denKörperkameras aus. Die Bodycams filmen den Einsatz und sollen sowohlpotenzielle Angreifer abschrecken als auch Beweismaterial sammeln.Die Bundespolizei hat sich für Geräte des Typs Motorola (Si500)entschieden, die gleichzeitig als Funkgerät und Kamera genutztwerden. Motorola nutzt für die Speicherung der Videodaten Server vonAmazon Web Services (AWS). "Insofern ist AWS der einzig geeigneteCloud-Anbieter", schreibt die Bundesregierung.Die Bundespolizei hatte die Speicherung auf Servern von Amazon alsÜbergangslösung verteidigt und darauf verwiesen, dass eine"Bundes-Cloud" mit den notwendigen Dienstleistungen aufgebaut werde.Ob es aber wirklich dazu kommt, ist offen, wie die Regierung in ihrerAntwort schreibt: "Die Bundespolizei prüft derzeit (...), ob und wanndie Bundes-Cloud zur Speicherung der aufgenommenen Videodaten genutztwerden kann." Von Notz sagte: "Die Antworten kommen insgesamt einerBankrotterklärung gleich. Horst Seehofer muss die Konsequenzen ziehenund von dem Projekt zumindest so lange Abstand nehmen, bis dieseFragen geklärt sind."Nach jetzigen Plänen sollen alle 475 Dienststellen derBundespolizei bis Ende 2020 mit insgesamt 2300 Bodycams ausgerüstetsein.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell