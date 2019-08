NOZ: Vor Bundesliga-Start: U-21-Trainer Kuntz hofft auf viel Einsatzzeit für seine Spieler

Osnabrück (ots) - Vor Bundesliga-Start: U-21-Trainer Kuntz hofftauf viel Einsatzzeit für seine Spieler"Es wäre schön, wenn sie das Vertrauen der Verantwortlichen inihren Vereinen bekommen"Osnabrück. Möglichst viel Einsatzzeit in der neuenBundesliga-Saison wünscht sich DFB-Trainer Stefan Kuntz für seineSpieler aus dem erfolgreichen EM-Kader der U-21-Auswahl. "Es wäreschön, wenn sie durch ihre Leistungen bei der Europameisterschaft dasVertrauen der Verantwortlichen in ihren Vereinen bekommen", sagte der56-Jährige in einem Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung".Seine Mannschaft hatte überraschend das Finale erreicht und dendritten Titelgewinn beim 1:2 gegen Spanien knapp verpasst. "DieErfahrungen gerade aus den engen Spielen machen die Jungswiderstandsfähiger", sagte der Fußballlehrer, der die EM abgehakt hatund sich auf die Sichtung des Kaders konzentriert, der dieQualifikation für die Endrunde 2021 in Slowenien und Ungarn schaffensoll.Im Interview sprach sich Kuntz auch für die 2. Mannschaften (U23)aus, die in einigen Profiklubs abgeschafft worden sind. "VieleVereine, die die U23 abgemeldet haben, würden den Vorgang gernerückgängig machen. Ich fand die U23 in Kaiserslautern unersetzlich,weil die Talente dort den Übergang vom Jugend- zum Profispieler mitvielen Spielzeiten besser schaffen können", erklärte Kuntz, der von2008 bis 2016 Vorstandsvorsitzender des 1. FC Kaiserslautern war.Beim Blick auf die Nachwuchsförderung an der Basis plädierte Kuntzfür vielfältige Spielformen, die allen Kindern den Spaß erhalten."Das Fußballspielen in seiner ursprünglichsten Form, der sogenannteBolzplatzfußball, sollte seinen Stellenwert bekommen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell