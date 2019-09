NOZ: Bundesländer mehrheitlich für Pflicht-Tierwohllabel

Osnabrück (ots) - Eier-Kennzeichnung soll auf Fleischpackungenübertragen werden - Heute im BundesratOsnabrück. Die Bundesländer lehnen die Pläne der Bundesregierungfür ein freiwilliges Tierwohllabel mehrheitlich ab. Wie die "NeueOsnabrücker Zeitung" berichtet, wird in der heutigenBundesratssitzung aller Voraussicht nach ein Vorschlag angenommen,der deutlich über das Vorhaben der Regierung hinausgeht. Dafür hattendie Länder im vorangegangenen Agrarausschuss votiert.Der Antrag sieht nicht nur eine verpflichtende Kennzeichnung derHaltungsbedingungen vor. Diese soll sich zudem an der Kennzeichnungvon Eiern orientieren. Vier Ziffern zeigen hier an, wie das Huhnlebt: ob im Käfig, in Boden- oder Freilandhaltung oder in einemBio-Betrieb. Zudem fordern die Länder in dem Antrag die Kennzeichnungder Herkunft des Fleisches. Ursprünglich hatte Niedersachsen denAntrag für eine Pflichtkennzeichnung eingebracht. Rheinland-Pflanzund Hessen verschärften diesen aber deutlich. Für diese Varianteeines verpflichtenden Labels votierten elf Länder, Niedersachsen,Bayern und Nordrhein-Westfalen stimmten dagegen.Die Bundesregierung will ein freiwilliges Label zunächst nur fürSchweinefleisch einführen. Agrarministerin Julia Klöckner will zudemfür eine EU-weite Regelung werben, die später in einem europäischenPflichtlabel münden soll. Die CDU-Politikerin will das Thema im Jahr2020 - dann übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft -vorantreiben. Die Bundesländer fordern, dieses Vorhaben umgehendanzugehen. Christian Meyer, Vize-Fraktionschef der Grünen imNiedersächsischen Landtag, forderte in der "NOZ" die Landesregierungin Hannover auf, in der Schlussabstimmung im Bundesrat für dieschärferen Labelpläne zu stimmen. Es sei wichtig, dass sich dieBundesländer gegen das "Wischi-Waschi-Label" der Bundesregierungstellten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell