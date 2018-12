NOZ: Bundesbildungsministerin appelliert an Länder: Weg freimachen für Digitalisierung in Schulen

Osnabrück (ots) - Bundesbildungsministerin appelliert an Länder:Weg freimachen für Digitalisierung in Schulen"Sehr gute Vereinbarung von Bund und Ländern" - Widerstand derMinisterpräsidenten wächstOsnabrück. Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, AnjaKarliczek (CDU), hat an die Länder appelliert, den Weg freizugebenfür die digitale Aufrüstung der Schulen auch mithilfe des Bundes."Jetzt kommt es darauf an, dass im Bundesrat der Weg für dieerforderliche Grundgesetzänderung geebnet wird", sagte Karliczek der"Neuen Osnabrücker Zeitung". Der Startschuss für den DigitalpaktSchule sei "in greifbarer Nähe", nachdem vor wenigen Tagen derBundestag bereits zugestimmt habe . "Jetzt richten sich alle Augenauf den Bundesrat" , sagte die Ministerin. Nach ihren Worten habenBund und Länder eine "sehr gute Vereinbarung erarbeitet, die jetztschnell zum Abschluss gebracht werden kann". Insgesamt will der Bundüber fünf Jahre fünf Milliarden Euro für die Digitalisierung derSchulen in Deutschland zur Verfügung stellen. Der Bundesrat muss mitZwei-Drittel-Mehrheit zustimmen. Dort wächst vor der entscheidendenSitzung am 14. Dezember der Widerstand. So beanstandetenNiedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) wie auch seineKieler Amtskollege Daniel Günther (CDU) , dass die Länder ab 2020alle vom Bund bereitgestellten Leistungen um den gleichen Betragergänzen müssten. Die Ministerpräsidenten von Bayern, Hessen,Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Sachsen machten gemeinsamihre grundsätzliche Ablehnung deutlich, weil zu sehr in dieLänderhoheit eingegriffen würde. Bedenken äußerten auch dieRegierungschefs von Sachsen-Anhalt, Bremen und Thüringen._____________________________________________________________________Bildungsministerin: Es sollte ohne Nachhilfestunden gehenKarliczek mahnt: Jedes Kind und jeder Jugendliche muss die gleicheChance bekommenOsnabrück. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hat sichkritisch zu dem florierenden Geschäft mit Nachhilfestunden geäußert."Als Erstes ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche durch guteBildung erst gar nicht auf Nachhilfe angewiesen sind", sagteKarliczek der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Und zweitens müsse jedesKind und jeder Jugendliche die Chance auf Unterstützung bekommen. Alseinen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit wertete die Ministerin dasBildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung. Von zentralerBedeutung sei ferner die frühe Sprach- und Leseförderung, diekulturelle Bildung für Kinder sowie eine gute Berufsberatung und-orientierung. Nach Expertenschätzungen geben deutsche Eltern 900Millionen Euro jährlich für die Nachhilfestunden ihrer Kinder aus.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell